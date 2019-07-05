Минпросвещения поддержало призыв запретить мобильные телефоны в школах

Москва, 5 июля. Министерство просвещения РФ поддерживает призыв запретить мобильные телефоны в школах, приветствует создание рабочей группы, которая определит порядок пользования гаджетами, и готово оказать активное содействие. Об этом Федеральному агентству новостей сообщили в ведомстве.

В министерстве отметили, что ведущие научные коллективы также занялись исследованием влияния мобильных устройств на физиологию ребенка.

«Следя же за международным опытом, можно сделать вывод об определенной практике локального ограничения использования электронных устройств вне целей образовательного процесса во время уроков», — уточнили в ведомстве.

С предложением запретить использование мобильных телефонов в школах выступила накануне председатель попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская. Она привела данные Лиги безопасного Интернета. Специалисты выяснили, что современные дети уже с трех лет начинают взаимодействовать со смартфоном, а к 11 годам персональные гаджеты есть уже у 97% детей.

Мильская обратилась к главе министерства просвещения России Ольге Васильевой с предложением о введении правил использования смартфонов в школах.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поддержала идею и заявила, что вместе с главой Рособрнадзора Сергеем Кравцовым и главой Российской академии образования Юрием Зинченко выступает за создание рабочей группы, которая определит порядок пользования телефонами в школе.

Одобрительно отозвалась об инициативе Мильской и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она обратила внимание на то, что гаджеты заменяют современным учащимся общение друг с другом, дети предпочитают проводить перемены с телефонами в руках.

Кроме того, педагоги, руководство образовательных учреждений и родители обеспокоены тем, что наличие смартфонов, особенно у учеников начальной школы, отвлекает их и мешает учителям вести уроки, подчеркнула она. Проблемой, по мнению Матвиенко, является также и наличие у школьников дорогих смартфонов, ответственность за пропажу которых не могут брать на себя директора.