В Госдуме обсудят законодательное обеспечение развития цифровой экономики

В Госдуме пройдут большие парламентские слушания на тему «Вопросы развития цифровой экономики». Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, мероприятие запланировано на 8 июля.

В качестве участников заявлены заместитель председателя правительства Максим Акимов, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков и министр экономического развития Максим Орешкин. Кроме того, на слушаниях будут присутствовать и представители крупнейших российских компаний «Яндекс», Mail.ru.

Как отмечает пресс-служба, решение о проведении соответствующего мероприятия было принято по итогам состоявшегося 24-25 мая в Крыму заседания совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики при председателе Государственной думы.

Сам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин пояснил, что нормативно-правовая база в сфере цифровой экономики «формируется с нуля и не имеет аналогов». Он также обратил внимание на необходимость проработки вопроса о защите персональных данных и равном доступе россиян к электронным услугам.

По словам Володина, диалог с экспертами в IT-сфере, участниками рынка, профессиональным сообществом и профильными министерствами позволит обеспечить принятие качественного законодательства.

Председатель Госдумы напомнил, что рассмотреть соответствующие инициативы правительства в приоритетном порядке нижней палате парламента поручил президент России Владимир Путин по итогам Петербургского экономического форума.

«Мы ожидаем внесения правительством законопроектов в этой области», — отметил он.

Напомним, ранее депутаты приняли участие в семинаре по цифровой экономике, организованном «Школой 21». В ходе мероприятия были подняты вопросы развития современных технологий и повышения доступности цифровых услуг для граждан.