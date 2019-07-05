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Главаря банды в Новосибирске приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство четырех человек

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Главаря банды в Новосибирске приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство четырех человек

Новосибирск, 5 июля. Суд вынес приговор одному из руководителей банды, совершавшей преступления в Новосибирске, Анатолию Радченко. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ.

Его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных следующими статьями: «Руководство структурными подразделениями преступного сообщества, «Создание и руководство бандой», «Убийство», «Покушение на убийство и подстрекательство к покушению на убийство», «Незаконный оборот оружия и боеприпасов», «Мошенничество».

Следствие выяснило, что Радченко руководил структурными подразделениями преступного сообщества и бандой, созданной им совместно с Александром Труновым, в период с 1997 по 2009 год. Осужденный убил четырех человек, покушался на жить еще троих людей. Также он замешан в мошеннических схемах.

Лидера преступного сообщества Александра Трунова и основных участников преступного сообщества задержали в 2009 году, после чего Анатолий Радченко скрылся от полицейских. Он находился в международном розыске более пяти лет. В 2014 году Радченко задержали на территории Австрийской Республики и экстрадировали на территорию РФ.

Радченко приговорили к 24 годам лишения свободы со штрафом в размере миллиона рублей.

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