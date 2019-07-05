Глава Генштаба ВС РФ обсудил с послом США стратегические вопросы безопасности

Москва, 5 июля. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов провел встречу с послом США Джоном Хантсманом, сообщили в Минобороны РФ.

На повестку были вынесены вопросы стратегической стабильности и отдельные аспекты международной безопасности. Кроме того, обсудили стороны и текущие отношения двух стран.

Накануне директор департамента МИД России по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков рассказал, что российская и американская стороны договорились провести полноформатные консультации по вопросам стратегической стабильности. Они предварительно намечены на вторую декаду июля и должны пройти в Женеве.

Ермаков подчеркнул, что сейчас в МИД продолжают формировать повестку дня.

«Ни мы, ни американцы не чертим каких-либо «красных линий». Настраиваемся на откровенный углубленный диалог», — подчеркнул дипломат.

Ранее телеканал «Царьград» сообщил о состоявшемся разговоре президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа на полях G20 в Осаке. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал эту беседу «конструктивной», заметив, что Трамп впервые выразил заинтересованность в нормализации диалога.