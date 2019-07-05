Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Подписаться на Push-уведомления
Да
Россия
  /  Обновлено: 

Глава Генштаба ВС РФ обсудил с послом США стратегические вопросы безопасности

57
0 Оставить комментарий

Глава Генштаба ВС РФ обсудил с послом США стратегические вопросы безопасности

Москва, 5 июля. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов провел встречу с послом США Джоном Хантсманом, сообщили в Минобороны РФ.

На повестку были вынесены вопросы стратегической стабильности и отдельные аспекты международной безопасности. Кроме того, обсудили стороны и текущие отношения двух стран.

Накануне директор департамента МИД России по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков рассказал, что российская и американская стороны договорились провести полноформатные консультации по вопросам стратегической стабильности. Они предварительно намечены на вторую декаду июля и должны пройти в Женеве. 

Ермаков подчеркнул, что сейчас в МИД продолжают формировать повестку дня.

«Ни мы, ни американцы не чертим каких-либо «красных линий». Настраиваемся на откровенный углубленный диалог», — подчеркнул дипломат.

Ранее телеканал «Царьград» сообщил о состоявшемся разговоре президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа на полях G20 в Осаке. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал эту беседу «конструктивной», заметив, что Трамп впервые выразил заинтересованность в нормализации диалога.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров