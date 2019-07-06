Наводнение затопило более 100 поселений в Иркутской области. Россия за неделю. ФАН-ТВ

Наводнение под Иркутском Сложная обстановка сохраняется в Иркутской области. Погибло более 20 человек, списки жертв, увы, не окончательны — больше десятка жителей пропали без вести. Стихия разбушевалась в регионе из-за паводка: сильные ливни, таяние снега в горах. Водой затопило более 100 населенных пунктов и 10 тысяч жилых домов. Катаклизм медленно, но верно подбирается и к самому Иркутску — сейчас в городе введен режим повышенной готовности. Президент России Владимир Путин поручил оказать необходимую помощь всем пострадавшим. Власти, кстати, уже подсчитали ущерб от стихии — лишь по предварительным оценкам он составил 29 млрд рублей.

Трагедия в Североморске Другая трагедия развернулась первого июля в Североморске. 14 моряков погибли в результате пожара на одной из субмарин Северного флота. Загорелся аккумуляторный отсек, судно в это время выполняло плановую исследовательскую экспедицию в Баренцевом море. В критической ситуации члены экипажа проявили настоящий героизм: ценой своих жизней они устранили очаг возгорания и спасли от гибели товарищей. В ближайшее время всех погибших представят к государственным наградам, а их семьям окажут всю необходимую помощь и поддержку. Простятся с героями, по предварительной информации, 9 июля на Серафимовском кладбище. Ну, а пока оперативный штаб в Североморске продолжает работу, выясняет все подробности и причины трагедии.

Компенсация ипотеки Начало июля сопровождалось целой серией законодательных изменений. Президент России Владимир Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям, в которых после января родился третий ребенок. Речь идет о суммах до 450 тысяч рублей. Вдобавок к этому с первого июля изменились ежемесячные выплаты гражданам, ухаживающим за детьми-инвалидами (или инвалидами с детства I группы). Пособия выросли с 5,5 тысяч до 10 тысяч рублей. Еще один важный аспект коснулся пенсионной реформы: с начала месяца на заслуженный отдых выходят мужчины, которым в январе стукнуло 60. То же самое касается и женщин 55 лет. Этапными шагами пенсионный возраст в итоге повысится до 65 лет у мужчин и 60 у женщин. Это произойдет к 2028 году.

Поручения по «Прямой линии» Ну, а других законодательных изменений можно дождаться в самое ближайшее время. Президент России Владимир Путин утвердил список поручений по итогам «Прямой линии», состоявшейся 20 июня. Более четырех часов жители страны задавали ему насущные вопросы, рассказывали о проблемах и просили помочь в их решении. Прежде всего, граждан интересовали темы зарплат, энергоснабжения в регионах, поддержки семей и нашумевшие в последнее время истории о незаконном обороте наркотиков. Теперь этими вопросами займутся профильные ведомства: МВД, ФСБ, Минздрав и другие. Доклады о результатах работы они подготовят до конца года.

Мамаев и Кокорин в колонии Экс-футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев наконец-то покинули Бутырский СИЗО. Но, отправились не на свободу, конечно, а в места не столь отдаленные. Компанию им составили и другие фигуранты дела: брат Кокорина Кирилл, а также их общий знакомый Александр Протасовицкий. По громкому делу о хулиганстве они проходят еще с октября, когда избили в Москве водителя ведущей «Первого канала» и чиновников автопрома. Братьев Кокориных приговорили к полутора годам заключения в колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий получили на месяц меньше. Но благодаря тому, что день в СИЗО считается за полтора, все хулиганы выйдут на свободу уже к декабрю.

Превышение полномочий Еще одна криминальная история развернулась в Дагестане. Оперативники арестовали трех чиновников по делу о превышении служебных полномочий. Все они занимали руководящие посты в «Дирекции единого государственного заказчика-застройщика». По версии следствия, в 2017 году подозреваемые незаконно подписали от имени региона инвестиционные контракты в сфере образования, в частности на строительство школ. Общая сумма ущерба от их действий перевалила 240 млн рублей. В ближайшее время фигурантам дела предъявят обвинение.