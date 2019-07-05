Подделывающая подписи для Мосгордумы Соболь была готова на криминал еще в 2014 году

Бывший замглавы штаба Навального в Москве Виталий Серуканов объяснил, почему «юрист» так называемого ФБК Любовь Соболь решилась на фикцию с подписями избирателей на выборах в Мосгордуму. Эксперт считает, что оппозиционеры готовы устраивать провокации и кричать про «ужасы режима» для оправдания своего краха на предстоящих выборах. Подробности сообщила газета «Комсомольская правда».

Подписная кампания на выборах в столичный парламент у оппозиционеров получилась провальной. Многие кандидаты не смогли набрать нужное количество «автографов» избирателей и были вынуждены «сойти с дистанции». По мнению экспертов, основной проблемой кандидатов стала низкая популярность, неспособность трансформировать виртуальный социальный капитал в реальный политический и отсутствие вменяемой предвыборной программы. Однако были и те, кто попытался нивелировать свои провалы за счет подделки подписей. Выборы в Мосгордуму ознаменовались несколькими скандалами, в том числе с участием «юриста» ФБК Любови Соболь.

Бывший замглавы штаба Навального в Москве Виталий Серуканов в интервью «Комсомольской правде» объяснил, почему сторонница блогера Навального идет на фальсификацию подписей.

По словам эксперта, Любовь Соболь не в первый раз пытается войти во власть. Пять лет назад она была участницей выборов, и у нее сложилась плачевная ситуация с подписями — собрать нужное количество не смогла. Тогда вопрос фальсификации «автографов» избирателей встал вполне серьезно.

«В 2014 году Соболь также шла на выборы и не добрала подписи. И нужное число собрать не удалось. Говорят, у них реально был такой план. В какой-то момент они банально испугались уголовной ответственности. А сейчас, думаю, наглость окрепла. Их технологии провокаций тоже стали мощнее. Поэтому, мне кажется, они готовы пойти на фикцию», — заявил Серуканов.

Эксперт уверен, что оппозиционеры, выдвигающиеся под эгидой ФБК, начнут кричать про «ужасы режима», если избирком откажется принимать фальшивые подписи. Сама же Соболь и вовсе будет не против сдать бракованные и поддельные «автографы». После этого вполне могут быть организованы различные акции, а протеже Навального начнут во всем винить власть.

Серуканов считает провокации возможными после инцидента с закидыванием агиткубов Соболь экскрементами. По словам бывшего сотрудника так называемого ФБК, эта акция была интересна стороннице Навального, но никак не властям. Этот случай помог ей поднять медийный шум, продвинуть оправдательный тезис, что подписная кампания срывается, и усилить агитацию.

Экс-соратник Навального возмутился тем, что сегодня оппозиционеры при любом удобном случае кричат о «травле». Навальный и его протеже любят рассуждать о демократии и призывают голосовать за любого кандидата. Но как только они встречаются с конкуренцией, то моментально превращаются в озлобленных троллей, которые сами начинают травить людей, делая их личными врагами. История с Винокуровой, Кацем и Федермессер — яркий тому пример.

Напомним, в конце июня полиция обнаружила в съемной квартире на Шелепихинской набережной в Пресненском районе «фабрику» по подделке подписей за Любовь Соболь. Один из задержанных «рисовальщиков» по имени Павел позднее рассказал в интервью журналистам, что на работу фальсификатором его обманом устроила Ольга Ключникова, тесно работающая с ФБК. Ежедневно за Соболь изготавливалось по 200 подписей, а до момента задержания полицейскими «рисовальщикам» удалось сфабриковать около 600 «автографов» москвичей.