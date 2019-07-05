Стали известны подробности ЧП с бетоновозом, влетевшим в резиденцию посла РФ в Иране

Тегеран, 5 июля. Грузовик, влетевший во внешнее ограждение летней резиденции посла РФ в Иране, перевозил более девяти тонн бетона, рассказал сотрудник дипмиссии в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей.

Он уточнил, что резиденция расположена в северной части Тегерана, Зарганде.

«По предварительной версии, ДТП было связано с отказом тормозной системы у бетоновоза, шедшего под нагрузкой. Водитель, 36-летний иранский гражданин, погиб, не приходя в сознание», — добавил собеседник ФАН.

По его словам, местные власти оказывают максимальное содействие в устранении последний инцидента. К 10.30 утра по местному времени было возведено временное щитовое ограничение на месте поврежденной стены. Здесь же установлен дополнительный пост дипломатической полиции.