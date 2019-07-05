Депутат Рады заявил, что у Зеленского не хватит мужества пересечь границу с ДНР

Президент Украины Владимир Зеленский отправился с рабочим визитом в Донецкую область, где планирует посетить Славянск и Краматорск. Там он должен встретиться с руководством региона во главе с новым губернатором Павлом Кириленко.

Депутат Верховной рады Евгений Балицкий в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей выразил сомнение в том, что украинский лидер наберется смелости пересечь линию разграничения и побывать на территории Донецкой Народной Республики.

«Я не верю, что сегодня на Украине есть политики кроме членов партий «Оппозиционный блок» или «За жизнь», которые в состоянии приехать в Донецк, как говорится, на ту сторону, — признался депутат. — Все политики, в том числе и Зеленский, надевают бронежилеты и ездят в те же Славянск и Краматорск просто пиариться».

По словам Балицкого, до этого то же самое все пять лет своего президентства делал Петр Порошенко, поэтому здесь нет ничего нового. И у Зеленского не хватит мужества пересечь линию.

«Хотя, скажу вам откровенно, это был бы очень сильный ход, — заявил собеседник ФАН. — Он, как гражданин Украины и человек, не завязанный в боевых действиях и напрямую не замешанный в крови в начале этого [военного] конфликта, мог бы спокойно [туда] поехать».

Депутат Рады пояснил, что как он, так и президент Украины являются чиновниками первой категории, а у них нет никаких ограничений на пересечение линии разграничения с точки зрения пропускного режима.

«Если бы Зеленский сделал так, то, повторюсь, это был бы мужской, лидерский, сильнейший ход, — предположил Балицкий. — Но сейчас у нас, к сожалению, такие украинские политики… Есть такая неприятная вещь, как «вовремя предать — это не предать, это предвидеть».

Депутат признался, что не знает, насколько подобный тезис принят в мировой практике, но на Украине он весьма популярен.

«Поэтому [тут легко] обмануть избирателей, сказав о том, что ты дашь им мир, а на самом деле все играются в эти «пиар-штучки», — посетовал собеседник ФАН. — Это делал Порошенко, когда всех обманул, и поэтому его выбрали в первом туре (президентских выборов 2014 года. — Прим. ФАН). К сожалению, Зеленский повторяет его путь».

Ранее о том, что жители Украины уже разочарованы нынешним президентом страны, заявил лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.