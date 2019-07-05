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Депутат Рады заявил, что у Зеленского не хватит мужества пересечь границу с ДНР

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Депутат Рады заявил, что Зеленский по теме Донбасса повторяет путь Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский отправился с рабочим визитом в Донецкую область, где планирует посетить Славянск и Краматорск. Там он должен встретиться с руководством региона во главе с новым губернатором Павлом Кириленко.

Депутат Верховной рады Евгений Балицкий в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей выразил сомнение в том, что украинский лидер наберется смелости пересечь линию разграничения и побывать на территории Донецкой Народной Республики.

«Я не верю, что сегодня на Украине есть политики кроме членов партий «Оппозиционный блок» или «За жизнь», которые в состоянии приехать в Донецк, как говорится, на ту сторону, — признался депутат. — Все политики, в том числе и Зеленский, надевают бронежилеты и ездят в те же Славянск и Краматорск просто пиариться».

Депутат Рады заявил, что Зеленский по теме Донбасса повторяет путь Порошенко

По словам Балицкого, до этого то же самое все пять лет своего президентства делал Петр Порошенко, поэтому здесь нет ничего нового. И у Зеленского не хватит мужества пересечь линию.

«Хотя, скажу вам откровенно, это был бы очень сильный ход, — заявил собеседник ФАН. — Он, как гражданин Украины и человек, не завязанный в боевых действиях и напрямую не замешанный в крови в начале этого [военного] конфликта, мог бы спокойно [туда] поехать».

Депутат Рады пояснил, что как он, так и президент Украины являются чиновниками первой категории, а у них нет никаких ограничений на пересечение линии разграничения с точки зрения пропускного режима.

«Если бы Зеленский сделал так, то, повторюсь, это был бы мужской, лидерский, сильнейший ход, — предположил Балицкий. — Но сейчас у нас, к сожалению, такие украинские политики… Есть такая неприятная вещь, как «вовремя предать — это не предать, это предвидеть».

Депутат Рады заявил, что Зеленский по теме Донбасса повторяет путь Порошенко

Депутат признался, что не знает, насколько подобный тезис принят в мировой практике, но на Украине он весьма популярен.

«Поэтому [тут легко] обмануть избирателей, сказав о том, что ты дашь им мир, а на самом деле все играются в эти «пиар-штучки», — посетовал собеседник ФАН. — Это делал Порошенко, когда всех обманул, и поэтому его выбрали в первом туре (президентских выборов 2014 года. — Прим. ФАН). К сожалению, Зеленский повторяет его путь».

Ранее о том, что жители Украины уже разочарованы нынешним президентом страны, заявил лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

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