Стали известны даты визита Рябкова в Венесуэлу

Москва, 5 июля. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков посетит Венесуэлу 20–22 июля текущего года.

Рябков в Венесуэле примет участие в министерском заседании бюро Движения неприсоединения, а также проведет ряд двусторонних встреч.

«20–22 июля», — уточнил сроки поездки Рябков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Дипломат напомнил, что Россия является постоянным наблюдателем Движения неприсоединения.

«Я там буду и в этом мероприятии [заседании бюро Движения неприсоединения] принимать участие тоже, помимо двусторонних контактов», — уточнил представитель внешнеполитического ведомства.

Движение неприсоединения представляет собой международную организацию, в состав которой на данный момент входят 120 государств мира. Участники объединения не присоединяются к каким-либо военным блокам, в частности к Североатлантическому альянсу, Организации Варшавского договора, Организации центрального договора, Организации договора Юго-Восточной Азии.