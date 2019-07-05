«Нафтогаз» заявил о заморозке 145 млн долларов дивидендов Nord Stream

Киев, 5 июля. Украинский «Нафтогаз» заявил, что Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса обязал «Газпром» внести 145 миллионов долларов на счет суда в случае получения дивидендов Nord Stream. Об этом сообщила национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины».

«Нафтогаз» заявил о заморозке 145 миллионов долларов дивидендов Nord Stream. Отмечается, что мера была принята в рамках иска Киева к «Газпрому» по так называемому транзитному делу.

«Газета.ru» пишет, как уточнили в суде, деньги должны быть перечислены в качествен гарантии исполнения решения государственного органа. Как пишет ТАСС, кроме того, суд обязал российскую компанию при принятии решений Nord Stream о выплате дивидендов заручаться согласием «Нафтогаза» или суда для получения этих средств.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод пройдет через Балтийское море от российского побережья до Германии. Строительство газопровода «Северный поток — 2» осуществляет компания Nord Stream 2 AG.

Реализация проекта идет успешно, на данный момент уложены около 300 километров трубопровода. Обе ветки трубопроводы должны быть построены до конца 2019 года, а поставки газа по нему предположительной начнутся с января 2020 года. Российский газопровод «Северный поток — 2» начнет работу через год — с 1 января 2020 года, сообщил в воскресенье глава компании «Газпром» Алексей Миллер.

Наиболее активно против строительства «Северного потока — 2» выступают Украина и США. Киев опасается, что после ввода в эксплуатацию газопровода Украина лишится транзита российского газа. В связи с этим украинские власти заявляют, что проект якобы угрожает энергетической безопасности Европы.

Такая же риторика ведется со стороны США. Как отмечали эксперты, за обвинениями Вашингтона скрывается желание американских властей продвигать свой, более дорогой сжиженный природный газ на европейском рынке.

Некоторые страны Запада считают, что проект является политическим и угрожает энергобезопасности Европы. В декабре Европарламент выступил против «Северного потока ― 2». Резолюция была принята по докладу «О реализации Договора об ассоциации ЕС – Украина». В ней отмечается, что Европарламент подтверждает «ключевую роль» Украины в сфере европейской сети энергетического обеспечения. Напомним, депутаты Верховной рады призвали Евросоюз не допустить строительство газопровода «Северный поток — 2». По мнению украинских депутатов, газопровод якобы представляет опасность для «энергетической безопасности Украины и всей Европы». 233 депутата Рады поддержали заявление, обращенное к ЕС, в котором они просят Брюссель «принять меры для предотвращения строительства» «Северного потока — 2».

В Москве неоднократно заявляли, что «Северный поток — 2» исключительно бизнес-проект.