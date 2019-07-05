Сирия, 5 июля. Бойцы SDF**** арестовали трех медработников в Хасаке. Боевики «Файлак Аш-Шам» обнаружили схрон YPG в Африне. Порядка 20 турецких солдат и радикалов союзных Анкаре бандгрупп были убиты в результате вылазок курдов в Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: осуществили боевые вылеты на севере Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атаковали позиции исламистов в западной части Алеппо; ударили по укрепрайонам боевиков в Южном Идлибе.

«Файлак Аш-Шам»: обнаружила тайник с вооружением курдов в кантоне Африн.

Курды: заявили об убийстве порядка 20 турецких солдат и их союзников в Северном Алеппо; потеряли одного из бойцов вблизи месторождения Аль-Эзба в Дейр-эз-Зоре; арестовали трех медработников в Хасаке; усилили меры безопасности в лагере «Аль-Хол».

Соединенные Штаты: провели вылеты в Западном Ираке у границы с Дейр-эз-Зором.

Провинция Алеппо

Агентство новостей Fars News сообщает о том, что во время последних налетов «спящих ячеек» Отрядов народной самообороны (YPG) были убиты не менее 20 солдат вооруженных сил Турции и боевиков подконтрольных Анкаре бандформирований. Кроме того, были уничтожены две огневые позиции и два военных автомобиля турецкой армии. По данным курдских СМИ, вылазки были совершены на территории кантона Африн, а также недалеко от города Азаз.

Тем временем оппозиционные источники утверждают, что боевики группировки «Файлак Аш-Шам» обнаружили тайник, принадлежащий курдским радикалам, осуществляющим подпольную деятельность в рамках операции «Гнев оливок». Как передает Twitter-канал (XXVII27), схрон с оружием и взрывчаткой находился в Африне.

В западной части провинции возобновились боевые вылеты ВВС Сирии. По информации новостного портала Masar Press Agency, военные самолеты сирийских ВВС были замечены в окрестностях города Аль-Бавабия, оккупированного исламистами вооруженной оппозиции. Сведения о нанесенном боевикам уроне в настоящий момент уточняются. Напомним, несколько часов назад поступали сведения о том, что джихадисты новообразованной группировки «Шабаб Аш-Шам», базирующиеся в Западном Алеппо, предприняли вылазку на позиции САА, чем спровоцировали ответную реакцию сил САР.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (JulianRoepcke) сообщает о том, что недалеко от Абу Кемаля на юго-востоке провинции был замечен разведывательный самолет американских ВВС. Предполагается, что ВВС США вели поиск укрытий «спящих ячеек» ИГИЛ1 в граничащей с Дейр-эз-Зором иракской провинции Аль-Анбар.

Стало известно, что в районе нефтяного месторождения Аль-Эзба был обнаружен труп одного из бойцов «Демократических сил Сирии»**** (SDF), застреленного неизвестными. Отмечается, что убийство могло быть совершено как террористами подпольных ячеек «Исламского государства»1 (запрещено в РФ), так и членами местных племен, выступающими против оккупации курдов и США. Напомним, несколько часов назад в этом районе были арестованы 14 местных жителей, подозреваемых в связях с террористической группировкой.

Провинция Идлиб

В южной части Идлиба вновь происходят боевые вылеты сирийских ВВС. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (thiqanewsagency), самолеты ВВС САР атакуют укрепрайоны исламистов на подступах к городу Ракайя. В то же время авиация САР действует в районе населенных пунктов Кафр-Небель, Маарет Хурма, Хасс, Баскала и Бсейде, передает Twitter-канал (IdlibPlus). Никакой информации о потерях джихадистов в живой силе или военной технике пока не поступало. Напомним, ВВС Сирии продолжают работу на юге региона с целью обезопасить ранее освобожденные территории от провокационных обстрелов и нападений боевиков.

Провинция Хама

Артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) продолжают вести огонь по опорным пунктам исламистов в Северной Хаме. Как передает на своей странице в Twitter военный источник (jisrtv), под обстрелом оказались огневые позиции радикалов на окраине города Мурек. В то же время сирийские ВВС ударили по расположениям боевиков вблизи Аль-Латамины, заявляет Twitter-канал (FARED_ALHOR). Воздушную поддержку правительственным силам также оказывают российские ВКС, авиаударам которых подверглись зоны дислокации радикалов в районе деревни Каркур. Отмечается, что здесь базируются боевики, которые ранее открыли огонь по населенному пункту Джурин на северо-западе провинции.

Провинция Хасака

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что сотрудники курдской «милиции» «Асайиш» арестовали трех медицинских работников прямо на их рабочем месте в одной из больниц административного центра провинции, обвинив их в краже медпрепаратов. Подробности случившегося в настоящий момент выясняются.

Тем временем Twitter-канал (intelsegglobal) сообщает о том, что курдская администрация усилила меры безопасности в лагере для беженцев «Аль-Хол» на юге Хасаки после нападения одной из жен террористов «Исламского государства» на курдского бойца, случившегося в среду.

1 Организация запрещена на территории РФ.