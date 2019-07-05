Путин поприветствовал участников форума «Территория смыслов»

Москва, 5 июля. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов». Мероприятие впервые пройдет на берегах озера Сенеж в Московской области.

«Рад, что этот замечательный проект, стартовавший в 2015 году, динамично развивается, обретает все больше единомышленников, объединяет важными целями и задачами активную, деятельную молодежь из многих регионов нашей страны, – тех, кто стремится в полной мере реализовать свой потенциал, найти применение своим навыкам, талантам и способностям», — говорится в приветственной телеграмме российского лидера, опубликованной на сайте Кремля.

Путин отметил, что программа форума «Территория смыслов» отличается насыщенностью и разнообразием, организаторы тщательно продумывают мероприятия. Глава государства добавил, что в этом году участников форума ждут интересные и содержательные мероприятия, в том числе лекции, дискуссии и мастер-классы.

Президент РФ выразил уверенность, что участники форума с пользой проведут время, получат новые опыт и знания, которые обязательно пригодятся в будущем. Кроме того, Путин пожелал участникам форума получить вдохновение от красоты природы Подмосковья.