В Госдуме вслед за С-400 предложили Турции замену американскому F-35

Россия может предложить Турции не только противовоздушные системы С-400, но и самолеты Су-57 и Су-35, если США не захотят поставлять истребитель пятого поколения F-35. Такое мнение высказал в интервью Федеральному агентству новостей первый заместитель председателя комитета по обороне Государственной думы РФ Андрей Красов.

Поставки С-400

Сделка с Турцией по российским противовоздушным системам С-400 реализуется по плану. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что поставки комплексов могут начаться в ближайшие дни.

«Я от Кремля могу подтвердить, что сделка по С-400 реализуется по плану», — сказал Песков журналистам.

Ранее турецкий телеканал Haberturk сообщил, что ЗРК С-400 в воскресенье, 7 июля, начнут загружать в два грузовых самолета и отправят в Турцию уже на будущей неделе.

У Турции есть выбор

Как отметил депутат Андрей Красов, сегодня между Россией и Турцией после определенного похолодания выстраиваются теплые и добрососедские отношения. На это указывает и взаимодействие между двумя лидерами стран, в том числе в оборонной сфере.

«Спектр взаимных интересов наших стран очень широк. Мы понимаем, что можно развивать взаимоотношения, слыша друг друга. Только так можно построить конструктивные взаимоотношения. Руководство Турции приняло решение закупить у Российской Федерации противовоздушные комплексы С-400. Естественно, одна заокеанская страна (США. — Прим. ФАН) против такого сотрудничества. Какие только доводы против Турции не звучали: и то, что страна НАТО не может закупать вооружение у России, и то, что они не будут поставлять самолеты F-35. Но у Турции есть выбор, в том числе в высококлассной военной технике, которую производит Российская Федерация», — пояснил Андрей Красов.

Депутат заметил, что если США не могут или не хотят поставлять Турции авиационную технику, Анкара всегда может закупить это в России. Все зависит от решения турецкого руководства.

«Политика США в области политического давления и санкций — это прошлый век, когда все жили при однополярном мире. Америка до сих пор живет этими иллюзиями», — уверен Андрей Красов.

Турция уже заявляла, что от планов закупки С-400 не откажется. В свою очередь Соединенные Штаты заявляют, что российские системы несовместимы со стандартами Североатлантического альянса, а также грозят ограничительными мерами за их возможное приобретение.

Ранее в Совете Федерации оценили переговоры Вашингтона и Анкары по вопросу С-400. По мнению сенатора Олега Морозова, США понимают, что никак не могут повлиять на позицию Анкары в вопросе покупки российского вооружения.