Путин наградил моряков, погибших при пожаре в Баренцевом море. События дня. ФАН-ТВ

«Союз» на старт Успешный старт, полет нормальный. Ракета «Союз-2.1Б» с более чем 30 спутниками на борту отправилась на орбиту с космодрома «Восточный». Для станции в районе города Циолковский запуск, начиная с 2016-го, стал пятым в истории и лишь первым в текущем году. Главным «пассажиром» российского «Фрегата», а именно так называется разгонный блок ракеты, стал метеорологический спутник «Метеор-М» № 2–2. В Роскосмосе уверены, что этот аппарат способен на многое: изучить ледовый покров, температуру океанов и даже предсказать глобальную катастрофу Земли (например, разрушение озонового слоя). Вместе с Нострадамусом, как спутник уже прозвали в Роскосмосе, к целевым орбитам отправились и меньшие космические аппараты еще 11 стран, в том числе США, Германии, Франции и других. Кстати, стоит отметить, что аналогичный запуск с «Восточного» произошел и в 2017 году, но тогда «Метеор» был потерян из-за аварии. Верим, что его новая миссия окажется более успешной.

За мужество и героизм Президент России Владимир Путин представил к госнаградам моряков, погибших в Североморске. За мужество и героизм при исполнении воинского долга четверо удостоились звания Героев России, еще 10 членов экипажа награждены орденом Мужества. Напомним, что трагедия произошла 1 июля на подлодке Северного флота в Баренцевом море. Во время плановых работ в аккумуляторном отсеке начался пожар, его жертвами стали 14 человек. Ценой своей жизни они устранили очаг возгорания и спасли других товарищей, находившихся на борту. По поручению президента в Североморск прибыл министр обороны Сергей Шойгу, создан оперативный штаб. Он еще ведет расследование инцидента.

Ожидается новый потоп Плавательный сезон в Иркутской области, видимо, даже не думает заканчиваться. В реках Иркут, Китой и Ока ожидается новое повышение уровня воды. Более того, в ближайшие дни регион вновь накроет ливнями, грозами и ветрами. Режим повышенной готовности введен даже в самом Иркутске, где сейчас дежурит пожарно-спасательный гарнизон. Угроза подтопления нависла над более чем 40 домами города. Однако наиболее тяжелая ситуация по-прежнему сохраняется в Тулуне, где затоплены около 2 тыс. зданий. С каждым днем растет и число пострадавших: согласно последним данным (в целом по региону), к медикам уже обратились более 2 тыс. местных жителей, из них 338 госпитализированы. Жертвами стихии стал 21 человек. МЧС продолжает работу на месте происшествия.