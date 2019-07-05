Лавров рассказал о подготовке к саммиту в астанинском формате по Сирии

Москва, 5 июля. Москва подтверждает подготовку к саммиту в астанинском формате по Сирийской Арабской Республике (САР), в ближайшее время, согласно планам, состоится встреча на уровне политических директоров. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном.

Министр в ходе переговоров заявил, что страны-гаранты перемирия в республике (Иран, Турция и Россия) будут и далее работать над тем, чтобы добиться дополнительных результатов в интересах установления прочного и надежного мира в Сирии.

«В ближайшее время планируется встреча на уровне политических директоров и рассматривается вопрос о новом саммите астанинской тройки», — заявил глава ведомства.

Лавров при этом положительно оценил предпринимаемые Педерсеном шаги по установлению каналов взаимодействия с правительством Сирии и оппозицией. Деятельность спецпосланника, по его словам, в полной мере соответствует критериям, заложенным в резолюции СБ ООН 2254. В документе речь идет о необходимости начать подлинный политический процесс, осуществляемый самими сирийцами при содействии ООН.

Министр подчеркнул, что решающим шагом для начала этого процесса станет завершение формирования конституционного комитета, который, вероятно, в скором времени начнет работу.

Напомним, в Сирии с 2011 года длится вооруженный конфликт. Правительственные войска к настоящему времени освободили практически всю территорию государства от контроля боевиков террористических группировок. Основные силы запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1 на территории САР были разбиты при содействии российских военных.

Россия, Турция и Иран являются странами-гарантами перемирия в сирийском государстве. Они на регулярной основе принимают участие в астанинском процессе, который поддерживает переговоры в Женеве по урегулированию ситуации в Сирии, проходящие под эгидой ООН. За несколько раундов встреч были достигнуты практические результаты по снижению насилия в стране, прекращению огня и возврату к мирной жизни, а также созданию зон деэскалации.

О важности формирования органа, который займется выработкой конституционной реформы в Сирии, заявлял бывший спецпосланник ООН Стаффан де Мистура, его пост занял впоследствии Педерсен. В ООН отмечали необходимость включить в состав комитета представителей правительственных сил, оппозиции, сирийских экспертов, представителей гражданского общества страны, представителей племен и женщин.

Как сообщил ранее представитель турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын, саммит по урегулированию ситуации в Сирии планируют провести в середине августа.

1 Организация запрещена на территории РФ.