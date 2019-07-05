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Грузовик врезался в стену посольства России в Иране

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Грузовик врезался в стену посольства России в Иране

Тегеран, 5 июля. В Иране бетоновоз врезался в стену здания посольства России. Информацию об этом подтвердили в диппредставительстве РФ.

В посольства уточнили, что инцидент произошел утром в 04.40 по местному времени (03.10 по московскому времени). К счастью, никто из сотрудников дипмиссии не пострадал, но водитель грузовика погиб

Сейчас на месте ЧП работают экстренные службы, правоохранители, скорая помощь. Оперативно прибыли и представители местных властей. Предварительно установлено, что у бетоновоза отказали тормоза.

Собеседник РИА Новости отметил, что на месте повреждения установили щитовое ограждение, оценка материального ущерба продолжается.

 

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