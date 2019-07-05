Петуха во Франции судят за слишком ранние крики по утрам

Париж, 5 июля. Жители департамента Приморская Шаранта во Франции подали иск на домашнего петуха, который будит их своим криком в раннее время.

Как сообщает газета Monde, чета Бирон подала в суд на петуха по имени Морис и его хозяйку Корин Фессо. Истцы требуют выплатить компенсацию в размере тысячи евро. Причиной стали крики домашней птицы, которые очень рано будят соседей.

Отмечается, что конфликт между соседями продолжается уже не первый год. Ранее чета Бирон заявила о намерении положить конец шуму по утрам. Но почти 155 тысяч человек подписали две петиции в поддержку петуха Мориса. Об этом сообщает радиостанция Europe1.

В четверг состоялось судебное заседание, однако на него не явились ни истцы, ни сам виновник Морис. На прениях главной темой обсуждений стал вопрос о том, сельской или городской местностью является коммуна, где проживают Бироны и Фессо. По мнению адвоката истцов, его клиенты проживают в зоне, которая относится к пригородным особнякам.

Планируется, что суд вынесет окончательное решение по этому делу 5 сентября.

За ходом процесса следят владельцы птицеферм, которые переживают, что может появиться неблагоприятный для них прецедент. Мэр одной из деревень Жиронды прокомментировал иск к домашней птице и предложил считать звуки сельской местности «национальным достоянием Франции».

Напомним, галльский петух является неофициальным национальным символом Франции. Древние римляне называли галлами кельтов, населявших Галлию — территорию современной Франции, Бельгии и Северной Италии.