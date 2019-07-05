Сирийская армия обнаружила склад с оружием боевиков в Хомсе

Дамаск, 5 июля. В результате осмотра освобожденных сирийских провинций и поиска оставшегося от террористов оружия силы безопасности САР и инженерные подразделения сирийской правительственной армии обнаружили склад с боеприпасами в деревне Кажал, расположенной на северо-западе Хомса. Об этом стало известно специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

Среди обнаруженного оружия были тяжелые пулеметы и пистолеты различного калибра.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Это далеко не первый случай, когда сирийская правительственная армия натыкается на остатки боеприпасов, принадлежащие незаконным вооруженным группировкам. Подобные вещи происходят практически каждый день. В данный момент бойцы армии Дамаска продолжает прочесывания освобожденных городов и населенных пунктов с целью обезопасить район для мирных жителей. Многие боевики перед уходом оставляли в регионе мины и самодельные взрывные устройства.

Ранее сообщалось, что компетентные органы безопасности Сирии, находящиеся в провинции Эль-Кунейтра, обнаружили склад американских мин, спрятанный под землей, в одном из брошенных штабов запрещенной в РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1. Как стало известно, мины были спрятаны в нескольких метрах от израильской границы, в одной из деревень, находящихся на юге сирийской провинции Эль-Кунейтра.

1 Организация запрещена на территории РФ.