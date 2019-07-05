Госкино Украины потребовало от Зеленского отменить показ сериала «Сваты»

Киев, 5 июля. Глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко призвал президента Украины Владимира Зеленского не допустить показ сериала «Сваты» на украинском телеканале «1+1».

Ранее стало известно, что студия «Квартал 95», основателем которой является Зеленский, выиграла суд о запрете сериала «Сваты» на Украине. Суд подтвердил незаконность запрета многосерийного телефильма. Прежде такое постановление вынес Окружной административный суд Киева. Кроме того, суд отменил запрет СБУ на въезд в страну российскому актеру Федору Добронравову.

Ильенко, комментируя отмену запрета сериала «Сваты», заявил, что вопрос выхода фильма лежит в моральной и политической плоскостях. Глава Госкино напомнил Зеленскому, что он больше не является продюсером сериала «Сваты», а занимает должность президента Украины.

«Я считаю, что именно вы имеете возможность принять решение о дальнейшей судьбе этого сериала и показать, что для вас является приоритетом — возвращение этого продукта в эфир или очистка информационного пространства Украины от украинофобов, которые пренебрегают национальным суверенитетом и территориальной целостностью нашего государства», — заявил Ильенко в видеообращении к Зеленскому, опубликованном в Youtube.

Госкино Украины в 2017 году запретило показ «Сватов» с участием Добронравова из-за визита российского актера в Крым. Российского актера внесли в «черный список» деятелей культуры из РФ, которые якобы создают «угрозу национальной безопасности».

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по итогам референдума. За возвращение в состав РФ высказались 96% жителей полуострова. Киев волеизъявление крымчан так и не признал, и российские деятели культуры, которые посещали Крым после марта 2014 года, подвергаются на Украине преследованиям. Им, как правило, запрещают въезд на Украину, также киевские власти запрещают все работы с их участием.