В Госдуме раскрыли план Джорджа Сороса по смене внешней политики США

Американский финансист Джордж Сорос является человеком исключительной циничности и невероятной эффективности, которая далеко не всегда служит во благо. Так в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей прокомментировал создание нового аналитического центра «Институт ответственного государственного управления Куинси» член комитета Госдумы по международным делам Евгений Примаков.

По сообщениям американских СМИ, основатели центра — фонд Сороса «Открытое общество» и фонд Чарльза Коха — внесли по 500 000 долларов. Еще несколько независимых спонсоров добавили 800 000 долларов. К 2020 году бюджет нового «института» должен составить порядка 3,5 млн долларов. Как отмечают американские эксперты, союз старомодного либерала Джорджа Сороса и ярого сторонника правого курса Чарльза Коха образует одно из самых удивительных партнерств в современной истории американской политики.

«Ситуативные союзы господина Сороса могу быть практически с кем угодно, — считает Примаков. — Я думаю, что если бы неожиданно мы ему простили все те безобразия, которые он делал у нас, пытаясь влезать в нашу внутреннюю политику, и его слова о том, как он замечательно спонсировал наших гуманитарных ученых в 90-е годы, инвестор бы тоже захотел с нами помириться. Но это не те основания, по которым с господином Соросом надо мириться».

По мнению американских аналитиков, «Институт Куинси», скорее всего, будет выступать за вывод американских войск из Афганистана и Сирии, возврат к ядерной сделке с Ираном, менее агрессивный подход к России и Китаю, прекращение кампаний по смене режима в Венесуэле и на Кубе и резкое сокращение оборонного бюджета.

«Он [Джордж Сорос], как политическое животное, своего никогда не упустит, — подчеркивает Примаков. — У него всегда есть желание порулить, покопаться внутри политики любой другой страны. А вопроса суверенитета для многих «левых» просто не существует».

В декларации о принципах организации говорится, что США «следует взаимодействовать с миром, а суть взаимодействия заключается в мирном сотрудничестве между народами». По словам соучредителя нового соросовского центра, бывшего президента Национального ирано-американского совета Трита Парси, спонсоры дали им очень амбициозную задачу — через десять лет встать у руля и поставить под сомнение основы американской внешней политики, чего не случалось по крайней мере последнюю четверть века.

«То, что Сорос всегда был настроен против нынешнего главы Белого дома, — известный факт, известная истина, потому что это люди совершенно разных политических, экзистенциальных взглядов, — рассуждает собеседник ФАН. — А насколько миролюбива американская политика? Давайте посмотрим: риторика американцев очень жесткая в отношении и России, и Китая, и Ближнего Востока».

Тем не менее Трамп пока ни в одну военную авантюру не влез, в отличие от тех других американских президентов, начиная еще с Джорджа Буша — старшего, говорит Евгений Примаков.

«Каждый из них чем-то «отличился». Трамп уже сидит скоро как три года, и пока где-то там были разовые ракетные удары разве что. Он не вояка. Он ведет торговые войны, он бизнесмен. Поэтому я не думаю, что у американцев сейчас именно какая-то очень «военная» воинственная политика. Она воинственная в том смысле, что стала гораздо более эгоистичной, сейчас действует «эра национального эгоизма», это факт. То, что Сорос — один из лидеров так называемой глобалистской элиты, которая в первую очередь не приемлет этот самый «национальный эгоизм», — это тоже факт. Я думаю, это и есть главное содержание призыва «быть менее воинственными».

Наряду с Парси соучредителями института являются несколько известных критиков американской внешней политики, в том числе Сюзанна Ди Маджио, которая десятилетиями продвигала переговорный процесс в качестве альтернативы конфликту с Китаем, Ираном и Северной Кореей, историк и публицист Стивен Вертхайм и антимилитаристский автор и отставной полковник армии Эндрю Басевич.

«Институт Куинси» планирует начать работу в сентябре 2019 года и намерен уже до конца года выпустить четыре доклада: два из них будут посвящены альтернативному подходу к Ближнему Востоку и Восточной Азии, третий — «прекращению бесконечной войны», а четвертый — «демократизации внешней политики».