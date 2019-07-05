В Крыму появился новый старообрядческий храм

Новый старообрядческий храм освятил 4 июля в крымском поселке Краснокаменка глава Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий. Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, в этот день прошла торжественная служба, длившаяся необычно долго — почти до 15.00. Построенный при поддержке известного мецената Романа Стабблбайна храм во имя святых верховных апостолов Петра и Павла стал третьим старообрядческим храмом в регионе.

В конце службы митрополит Корнилий прочитал проповедь, которую начал с поздравления в честь освящения храма. Глава РПСЦ пожелал собравшимся, чтобы молитва в нем и совершение литургии продолжались до скончания века.

«В мире прибавился еще один, пусть небольшой, но островок святости — то место, куда мы можем приходить и спасать свои души. Дорога к любому храму — это дорога в Царствие Божие, и нет иного пути», — уверен Корнилий.

По его мнению, храм Петра и Павла — новый островок христианской любви, где мы учимся смирению, без которого невозможно спасение.

«Царствие Божие приближается к нам через исповедь, через покаяние. Такое нам дано, можно сказать, задание от апостолов — приближать Царствие Божие, а не удалять его своими грехами», — напомнил глава старообрядцев.

Он убежден: как бы нам ни было трудно, необходимо помнить, что жизнь большинства апостолов закончилась мученически, но все же они, даже зная об этом, шли своим путем, ведь само слово «апостол» переводится как «посланник».

«Господь сказал: не берите ни сумы, ни меча — все даст Господь. И о нас позаботится Господь, если мы, конечно, живем по его законам: если любим Господа нашего Исуса Христа, как любили его ученики. Он сам объяснял, как мы можем любить. Да, красиво петь и ставить свечи — это тоже нужно, но Господь говорит про другое — что любит его тот, кто выполняет его заповеди мира, спасения, любви, смирения. Мы будем учиться этой любви у Господа нашего Исуса Христа. А любовь — это в первую очередь жертва. Без жертвы не может быть любви. Если мы жертвуем ради чего-то, значит, мы любим», — объяснил Корнилий.

Он подчеркнул, что на старообрядцах лежит важная миссия — всей своей жизнью, молитвой, постами показывать миру, что они — истинные христиане.

«Много пишется исторических книг, из которых видно, что мы действительно правы, но еще люди видят нашу жизнь — как мы, православные христиане, живем, как относимся к окружающим, как живем в своей семье, как часто ходим в церковь. Это — истинно православная жизнь. Будем, братья и сестры, показывать пример этой жизни безбожному миру, — сказал он, добавив, что очень рад, что Господь привел его на освящение храма.

— Это праздник, это большое историческое событие и для Крыма, и для России, и в целом для всего старообрядчества. Это событие еще отзовется эхом. А самое главное — что здесь будет молодежь. Я очень рад, что здесь будет не только храм, но и молодежное сообщество. Дай Бог, чтобы мы здесь набирались чистоты, святости, желания послужить другим, чтобы это место было действительно свято».

Завершая проповедь, глава РПСЦ поблагодарил Романа и Анну Стабблбайн, без которых это событие не совершилось бы.

«Мы понимаем, конечно, что все от Бога, но в этом и их заслуга, без них бы ничего, возможно, и не было бы. Я благодарен им, что этот храм появился — такой белый, чистый, светлый. Его видно издалека, и я думаю, что многие люди будут сюда приходить как к маяку», — подытожил Корнилий.

Как стало известно ФАН, в будущем в Крыму и Севастополе будут продолжать открывать старообрядческие храмы. Что же касается Краснокаменки, то здесь, помимо нового храма, уже второй год работает молодежный паломнический центр, ставший новой крупной точкой притяжения старообрядческой молодежи.

Напомним, президент России Владимир Путин неоднократно встречался с главой Русской православной старообрядческой церкви. В частности, официальная встреча состоялась 16 марта 2017 года в Рогожской слободе в Москве, где находится резиденция главы старообрядцев.

«Думаю, что наша сегодняшняя встреча имеет поистине историческое значение — впервые за последние 350 лет глава государства официально принимает предстоятеля православной старообрядческой церкви. К сожалению, в нашей стране мало знают о старообрядчестве. Старообрядцы во все времена являлись защитниками блага Отечества, были примером христианской любви и мира. История нашего Отечества своими духовными корнями тесно связана со старообрядчеством. Наши благочестивые предки, несмотря на жестокие гонения, всегда были патриотами России», — сказал российскому лидеру глава РПСЦ.

В ходе встречи Владимир Путин пообещал поддержать празднование в 2020 году юбилея (400-летия со дня рождения) протопопа Аввакума, радикального противника церковных реформ патриарха Никона и одного из почитаемых старообрядцами священномучеников.