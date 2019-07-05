Рябков заявил об укреплении Россией ВС Венесуэлы

Москва, 5 июля. Россия продолжит укреплять потенциал Вооруженных сил Венесуэлы, речь идет о работе с техникой. Об этом рассказал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Мы будем, конечно, в рамках имеющихся договоренностей вести мероприятия, позволяющие укреплять потенциал Вооруженных сил этой страны», — заявил дипломат.

Рябков при этом обратил внимание на то, что спекуляции на тему присутствия в латиноамериканской стране российских военных неоднократно опровергались. Он подчеркнул, что речь в данном случае идет именно о работе с техникой, которая поставлялась в Боливарианскую Республику.

«Нужно в общем спокойно и без оглядки на происки врагов системно работать», — заключил замглавы МИД РФ.

Напомним, в Венесуэле 22 января начались акции протеста оппозиции, выступающей против законно избранного президента Николаса Мадуро. Уже на следующий день спикер парламента страны Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности главы государства, пишет «Ридус». Его сразу же поддержали США, а затем и Канада, Израиль и ряд других государств.

В то время как Россия, а вместе с ней Китай, Куба, Мексика и другие страны заявили о поддержке действующего президента Мадуро. В Москве назвали происходящее в Венесуэле квазипереворотом и заявили о недопустимости внешнего вмешательства во внутренние дела латиноамериканской страны. Новая волна протестов в Венесуэле началась 30 апреля, пишет «ФедералПресс».

Как подчеркивал президент РФ Владимир Путин, в Боливарианской Республике нет российских войск. Он указывал, что речь идет исключительно о размещенных в республике специалистах и инструкторах, а всей внутренней политикой Венесуэлы занимается исключительно ее президент Мадуро.

Кроме того, по словам Путина, между Москвой и Каракасом существует ряд договоренностей, согласно которым в латиноамериканскую страну, например, летают российские самолеты, чтобы принимать участие в учениях.

Как передает RT, Путин ранее в ходе пресс-конференции с главой правительства Италии Джузеппе Конте подчеркнул, что Москва приветствует диалог, начавшийся между законными властями Венесуэлы и оппозицией.