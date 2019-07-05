Иван Купала 2019: когда отмечается, история и традиции, купальская ночь, запреты и гадания

Начало июля — время, когда Русская православная церковь отмечает очень важный праздник — Рождество Иоанна Крестителя (Предтечи). Это значит, что наступает самый известный летний славянский праздник — Иван Купала, которому предшествует знаменитая купальская ночь. С ночью накануне Ивана Купалы на Руси было связано много обрядов, примет, ритуалов, запретов и гаданий.

Когда наступает ночь Ивана Купалы

Иван Купала — народное имя святителя Иоанна Крестителя (Предтечи), глубоко почитаемого всеми христианскими церквями. Рождество Иоанна Крестителя изначально отмечалось примерно во время летнего солнцестояния, к которому были приурочены и народные обряды в канун праздника Иван Купала.

Дело в том, что дата Рождества Иоанна Предтечи была вычислена на основе евангельского свидетельства о шестимесячной разнице в возрасте между этим пророком и Иисусом Христом. Таким образом Рождество Иоанна оказалось близким к летнему солнцестоянию, поскольку Рождество Христово приурочено к зимнему солнцевороту. То есть под знаком Иисуса солнца становится больше и световой день возрастает, а под знаком Иоанна — убывает.

На Руси Иван Купала был связан с дохристианскими празднованиями летнего солнцеворота, что нашло отражение в не слишком скромных обрядах, оставшихся в народной традиции в этот праздник даже после принятия христианства.

Из-за разницы календарей Русская православная церковь отмечает Рождество Иоанна Крестителя 7 июля. (Западные церкви уже отметили этот праздник 23 июня). Соответственно, на 7 июля приходится и народный праздник Иван Купала. Купальская ночь, или Ночь накануне Ивана Купалы — это ночь с 6 на 7 июля.

История праздника

Рождество Иоанна Крестителя — это праздник в честь рождения сына у престарелых родителей, праведных Захарии и Елисаветы. Их сын и стал Иоанном Крестителем (Предтечей). Иоанна Крестителя христиане почитают как предшественника (предтечу) Иисуса Христа. Согласно евангельским источникам, Иоанн крестил Иисуса в водах реки Иордан.

Иоанн Креститель — чрезвычайно почитаемый святой, он единственный, помимо Иисуса Христа и Богоматери, чье рождество отмечается как большой церковный праздник. Слово «креститель» в переводе с греческого означает «купатель», погружающий в воду. Отсюда народное название праздника — Иван Купала, отсюда же традиции, связанные с купанием, символизирующим очищение.

Ночь накануне Ивана Купалы

В народной традиции ночь накануне Ивана Купалы (купальская ночь) — это кульминация лета, когда совершаются важные обряды, связанные с водой, огнем, а также с травами и другими растениями.

Купание в эту ночь на Руси считалось обязательным для всех взрослых здоровых людей, это был очистительный обряд для смывания грехов и для того, чтобы получить от целительных вод здоровье и удачу. Считалось, что в это время вся водяная нечисть, в первую очередь распутные русалки, уже спит на дне водоемов до осени. Это означало, что никто и ничто не может замутить и испачкать воду, которую наши предки в этот период наделяли целебными и магическими свойствами.

Купание проводилось по определенным правилам. Девушки, которые хотели приманить удачу и поскорее выйти замуж, сначала купались в одиночестве в укромном месте. Там их могли найти только их суженые, с которыми красавицы могли заранее договориться о месте купания. Это купание было вполне целомудренным — молодые люди купались вместе, но в одежде (как и в предыдущий день на Аграфену Купальницу).

Затем начинались массовые купания, и здесь не обходилось без вольностей, в частности, в некоторых местностях девушки купались обнаженными. Кое-где девушки и юноши купались обнаженными вместе.

В купальскую ночь у девушек было приятно выбирать себе «суженого», с которым нужно было вместе купаться, прыгать через костер и совершать другие обряды. «Супруги» на купальскую ночь менялись ритуальными венками, вместе искали таинственный (несуществующий) цветок папоротника и так далее… Отметим, славянская традиция позволяла сельским девушкам в достаточно большой степени самим распоряжаться своей свободой, в том числе сексуальной, а вот в семейной жизни на русскую женщину налагались строгие ограничения.

(В образованной среде правила были обратные: молодая незамужняя дворянка должна была вести себя максимально скромно и строго, а вот в семейной жизни адюльтер хотя и осуждался, но не слишком строго).

Народные купальские вольности официальная церковь сурово осуждала, а «распутниц» преследовали и могли сурово наказать за бесовство и язычество (это, например, отражено в фильме Андрея Тарковского «Страсти по Андрею», где на участниц купальских игрищ устраивалась облава).

Купание в открытых водоемах на Руси было широко распространено с Аграфены Купальницы (канун Ивана Купалы) до Ильина дня (2 августа). Считалось, что после 2 августа открытая вода становилась холодной и нечистой, и купаться в ней уже не разрешалось.

Костер и венки в ночь Ивана Купалы

Помимо воды, важнейшей стихией в ночь Ивана Купалы считался огонь. Поэтому ближе к закату у открытых водоемов люди разжигали костры-купальцы, через которые нужно было всем перепрыгнуть. Огонь, как и вода, считался очистительным, поэтому прыжок через костер носил ритуальный и фактически обязательный характер.

Особенно следили за тем, чтобы через этот обряд прошли все девушки и женщины села: струсившая или отказавшаяся могла подвернуться порицанию и даже наказанию как нечистая или занимающаяся колдовством.

Молодые люди, ритуально обручившиеся в купальскую ночь, прыгали через костер, взявшись за руки. Примета гласила: если в прыжке они не расцепили рук, значит за купальской «свадьбой» вскоре последует настоящая.

Еще один символ купальской ночи — травы и вообще все растения, которые наши предки в этот период считали наделенными целительной силой. Отсюда традиция: на Ивана Купалу плести венки, обмениваться ими и пускать их по воде. Эта традиция вместе с купанием в купальскую ночь распространена до сих пор.

Запреты на Ивана Купалу

Считалось, что, хотя вся водяная нечисть на Ивана Купалу уже спала, лесная нечисть была весьма активна и охотилась на спящих. Поэтому в купальскую ночь вообще запрещалось спать.

Также традиция гласит, что на Ивана Купалу и в канун этого праздника нельзя ничего отдавать, продавать или давать деньги взаймы, иначе семья может обеднеть. Брать взаймы тоже не разрешалось, а найденные на дороге деньги ни в коем случае нельзя было поднимать.

Кроме того, в купальскую ночь советовали держаться подальше от воды детям, беременным, пожилым и больным.

Приметы и гадания на Ивана Купалу

Купальские приметы и гадания, естественно, связаны с водой, огнем и растениями. Хорошей приметой считалось искупаться: если купание прошло удачно, да еще вместе с «суженым», значит год будет хорошим, болезни не пристанут, а замужество не за горами.

Прыжок через огонь был не менее важен. Прыгая, девушки загадывали на удачу и будущую семейную жизнь. Прыгнула вместе с «купальским суженым», не расплетя рук — впереди свадьба.

Отпустила руку парня — значит, не твой это избранник.

Побоялась прыгнуть через костер — жди беды.

Прыгая, обожглась — нужно быть настороже, могут ждать непричастности и болезни.

Для гадания использовали и венки из полевых трав. При помощи венков девушки также загадывали на суженого и будущую жизнь. Нужно было подойти к воде и как бы случайно сбросить венок с головы: куда поплыл — оттуда и жених придет.

Закрутился не месте — посмотри вокруг повнимательнее, может суженый где-то рядом. Расплелся или утонул — время замужества еще не пришло, можно годик погулять.

Главной удачей в купальскую ночь считалось найти заветный цветок папоротника, который исполнит все желания. Но это гадание носило скорее ритуальный характер и давало возможность влюбленным парочкам уединиться в лесной траве.

Кроме того, в ночь накануне Ивана Купалы были распространены и другие приметы и гадания, наподобие тех, что в ходу на Рождество, Крещение и Троицу.