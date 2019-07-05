Москва, 5 июля. Новый сезон в российском футболе стартует 6 июля. В этот день в матче за Суперкубок сойдутся действующий чемпион страны «Зенит» и московский клуб «Локомотив».

Тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, чего ждет от нового футбольного сезона, а также поделился ожиданиями от матча «Зенит» — «Локомотив».

«Мне, как главному тренеру сборной России, хочется, чтобы в обойме нашей национальной команды было побольше достойных кандидатов, среди которых можно выбирать сильнейших на тот или иной сбор или матч», — сказал он в комментарии «Петербургскому дневнику».

Он подчеркнул, что тренерский штаб в своих решениях касательно командного состава исходит из того, кто «пофамильно лучше готов», а не из того, какой клуб представляет тот или иной футболист.

«Безусловно, матч за Суперкубок, в котором сойдутся два представителя России в Лиге чемпионов, вызывает у меня большой интерес», — отметил Станислав Черчесов.

Главный тренер сборной России добавил, что новый сезон в отечественном футболе обещает быть очень интересным. Он также выразил надежду, что Россия будет участвовать в Евро-2020.

Ранее стало известно, что защитник петербургского «Зенита» Александр Анюков останется в клубе в качестве тренера.

Напомним, «Зенит» получил право на участие в матче за Суперкубок России после того, как стал чемпионом страны в сезоне 2018–2019. «Локомотив» получил право на игру после того, как выиграл Кубок России по футболу.