Иркутск, 5 июля. Работа по оказанию помощи населению в пострадавшем от наводнения Тулуне Иркутской области должна вестись ускоренными темпами, заявил вице-премьер России Виталий Мутко. Об этом сообщила его пресс-служба.

Мутко призвал ускорить ликвидацию последствий паводка в Тулуне — начиная выплатами и заканчивая восстановлением инфраструктуры. Ранее заместитель председателя правительства прибыл в Иркутскую область, чтобы оценить нанесенный паводком ущерб жилым домам и объектам социальной инфраструктуры.

Он уточнил, что задача властей — поддержать людей, выплатить им полагающиеся выплаты, также предстоит определить судьбу каждого домостроения. Мутко подчеркнул, что дальше нужно запустить работу по восстановлению всей инженерной, коммунальной инфраструктуры.

Напомним, глава российского государства Владимир Путин ранее дал распоряжение начать выплаты пострадавшим в результате паводка в Иркутской области. В настоящее время там действует режим чрезвычайной ситуации. В зоне подтопления оказались более 3,7 тысячи домов.

Напомним, в Иркутской области поднялась вода в реках Бирюса, Уда, Ут, Ия, Икейка и Кирей. Чрезвычайные происшествия произошли в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском районах региона. Подтопленными оказались 83 населенных пункта.

Погибшим числится 21 человек, число пострадавших от паводка в Иркутской области достигло 340 человек.

Причинами паводка в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальные изменения климата. Такую информацию опубликовал Иркутский государственный университет (ИГУ) на своем сайте.

Причины паводка устанавливали сотрудники кафедры метеорологии и физики околоземного космического пространства географического факультета ИГУ. Ученые утверждают, что наводнение в регионе может повториться.

Чтобы вычислить причины паводка, сотрудники университета проанализировали климатические факторы, предшествующие наводнению. По данным ученых, Иркутская область стала единственным регионом Евразии, попавшим под влияние аномалий.

В Иркутской области объявлен режим ЧС.