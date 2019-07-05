Путин обсудил с Совбезом РФ итоги переговоров в Японии и Италии

Москва, 5 июля. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России итоги переговоров в Италии и Японии, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В Кремле сообщили о встрече Путина с постоянными членами Совета безопасности России. Участники мероприятия обсудили текущие вопросы внутрироссийской повестки дня, а также вопросы международного уровня, заметил Песков.

«Президент проинформировал участников совещания о содержании своих контактов, состоявшихся в рамках визита в четверг в Италию, — констатировал пресс-секретарь президента РФ, — а также о переговорах, которые имели место в конце прошлой недели на полях саммита «двадцатки» в Осаке».

Участие со совещании Путина с Советом безопасности приняли спикер Совфеда Валентина Матвиенко,председатель Госдумы Вячеслав Володин, премьер-министр Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, директор ФСБ Александр Бортников, а также специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Накануне президент РФ совершил визит в Италию, где встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой, председателем совета министров Джузеппе Конте, Папой Римским и другими.

На прошлой неделе в японской Осаке прошел саммит G20, на полях которого Путин встретился с президентом США Дональдом Трампом, премьером Великобритании Терезой Мэй и другими мировыми лидерами.