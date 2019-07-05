Амстердам объяснил отказ принять Евровидение-2020

Амстердам, 5 июля. Амстердам отказался принимать песенный конкурс Евровидение в 2020 году.

Решение о месте проведения Евровидения-2020 должно быть принято в августе этого года. Как стало известно, песенный конкурс не пройдет в Амстердаме.

В открытом письме мэр столицы Нидерландов Фемке Халсема назвала причину отказа. Она пояснила, что мероприятие могло пройти в концертном зале Ziggo Dome, однако он оказался недоступен в период проведения Евровидения.

«Это связано с бронированиями, которые, как выяснилось при тщательном изучении, невозможно перенести», — констатировала Халсема.

Власти Амстердама попытались найти другое место для проведения международного конкурса, однако их усилия не увенчались успехом.

Напомним, на Евровидении-2019 победил представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade, поэтому в следующем году, как гласят правила, конкурс должен пройти на его родине.

Города Гаага и Бреда уже сообщили о том, что не намерены принимать мероприятие. Конкурс может пройти в пяти оставшихся городах — Роттердаме, Утрехте, Хертогенбосе, Арнеме или Маастрихте.

Евровидение-2019, как и большинство предыдущих конкурсов, не обошелся без скандалов. Так, генеральный продюсер LRT (литовский общественный вещатель) Аудрюс Гиржадас заявил, что требует от организаторов Евровидения объяснить, почему были учтены не все голоса жителей Италии.

Певец Сергей Лазарев, который представлял Россию в этом году, также заявил, что голосование членов национальных жюри Евровидении оставляет желать лучшего.