«Нафтогаз» потребует компенсацию в случае прекращения транзита газа через Украину

Киев, 5 июля. Государственная компания Украины «Нафтогаз» намерена потребовать компенсацию в международном суде в случае прекращения транзита газа через территорию Украины с 2020 года. Об этом заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

Витренко заявил, что «Нафтогаз» нацелен на сохранение транзита российского газа через территорию Украины. При этом представитель украинской госкомпании добавил, что Киев занимает «консолидированную с Европой конструктивную позицию» на переговорах по транзиту. Витренко также сообщил, что «Нафтогаз» намерен добиваться компенсаций в случае прекращения транзита газа.

«Мы через международный арбитраж будем требовать компенсации. На это у нас достаточно юридических причин», — написал Витренко в Facebook.

Действующий контракт «Газпрома» и «Нафтогаза» на транзит российского газа через территорию Украины истекает в конце 2019 года. Прошедшей зимой на Украине сразу несколько населенных пунктов остались без газа. Кроме того, Киев повысил цены на газ для населения по требованию Международного валютного фонда. Повышение цены на газ для населения в несколько раз, а также проблемы с поставками вылились в «газовые бунты».

В апреле 2018 года министр энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил, что российская сторона готова обсуждать вопрос о дальнейшем транзите газа через Украину, если будут экономически обоснованы условия поставок топлива. Миллер ранее неоднократно заявлял, что компания не планирует отказываться от транзита газа через территорию Украины.

Ранее глава газового дивизиона «Нафтогаза Украины» Андрей Фаворов заявил, что Киев ожидает перебои в транзите газа из России. По словам топ-менеджера компании, Киев считает, что «Россия займет довольно жесткую позицию».