Успешный старт с Восточного подтвердил умение России запускать спутники

Ракета «Союз-2.1б» с метеорологическим спутником «Метеор-М» №2-2 и 32 другими спутниками успешно стартовала в 08.42 по московскому времени с российского космодрома Восточный. Через час после старта главная нагрузка ракеты была столь же успешно выведена на расчетную орбиту, о чем сообщил в своем Twitter глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

В ближайшее время станет известна судьба оставшихся спутников. В данный момент разгонный блок продолжает разводить их на расчетные орбиты.

Из 32 аппаратов три принадлежат России: это «Сократ», «ВДНХ-80» и «АмурСат». Оставшиеся малые спутники включают аппараты США, Великобритании, Германии, Таиланда и Чехии, а также несколько университетских «кубсатов» из Швеции, Франции, Германии, Эстонии и Эквадора.

Насколько важен космодром Восточный для таких сложных запусков, и зачем он вообще нужен? Успешный старт «Союза», в принципе, только что ответил на этот вопрос. О подробностях читайте в материале Федерального агентства новостей.

Башня Восточного

Столь сложные запуски, как старт ракеты «Союз-2.1б» с 33 аппаратами совершенно различной конструкции и назначения, стали возможными в России именно благодаря космодрому Восточный. Связано это с тем, что, в отличие от Байконура или Плесецка, на Восточном ракета «Союз» движется к старту не напрямую, а через уникальную «башню обслуживания» — громадную мобильную конструкцию высотой 52 метра. Эта башня позволяет проводить все работы по подготовке к старту в самых сложных климатических условиях.

На Байконуре и Плесецке такого оборудования нет: оба этих космодрома, как и стартовые позиции для ракет «Союз» на них, создавались под первые советские межконтинентальные баллистические ракеты Р-7. Там никто особо не собирался проводить точные операции по настройке одной-единственной боеголовки, которая просто присоединялась к ракете перед стартом.

Впоследствии, когда на «Востоках» и «Союзах» стали запускать сложные спутники и космонавтов, старты оснастили дополнительными фермами и лифтами, но вертикальной башни так и не сделали. Поэтому старт «Союза» на Байконуре или Плесецке по-прежнему слабо приспособлен к обслуживанию готовых к старту ракет. При сложной неполадке ракету приходится транспортировать обратно в монтажно-испытательный корпус — лишь там от нее можно отсоединить полезную нагрузку.

Впервые башню обслуживания для ракет семейства «Союз» создали и протестировали для российского старта на европейском космодроме Куру. Это детище Европейского космического агентства (ESA) расположено в экваториальном поясе, где проливные тропические дожди и высокая влажность — обычные явления.

Что еще важнее, когда в 2007 году было начато сотрудничество ESA и Роскосмоса, уже было ясно, что эра монополии «больших» спутников уходит в прошлое. Миниатюризация электроники, эффективные аккумуляторы и солнечные батареи, новые материалы — все это радикально снижало вес спутников, а существующие ракеты стали для них даже избыточными по забрасываемой на орбиту массе.

Сумма этих факторов и породила нынешние запуски космических аппаратов «пачками». Ниже определенного веса эффективность ракеты начинает резко падать, поэтому зачастую легче поместить под обтекатель целый «зоопарк» из спутников, нежели запускать каждый из аппаратов на отдельном носителе.

Разгонный блок — работает!

Однако такой подход пакетного запуска имеет и недостатки. Например, высота рабочей орбиты основной нагрузки ракеты «Союз-2.1б», спутника «Метеор-М», составляет около 832 километров. А всю «мелочь пузатую» надо вывести на более низкие орбиты — высотой около 530—580 километров. Кстати, учитывая приоритет миссий, ракета сначала вывела «Метеор-М», а потом ее разгонный блок занялся «рассовыванием» спутников на более низкие орбиты. Нелогично и затратно — зато надежно.

Разгонный блок «Фрегат» — еще один важный элемент таких пусков. Исторически у СССР и России было немало разработок разгонных блоков: начиная от блока «Л», использовавшегося в ракетах-носителях «Молния», до блока «Д», с которым должна была стартовать к Луне гигантская ракета Н1.

Разгонный блок — сложная система, в чем-то даже более ответственная, чем сама ракета. Специфика ее работы подразумевает гораздо более сложные алгоритмы управления и многократные включения ее двигательной установки, которые, к тому же, должны происходить в условиях невесомости и вакуума. Поэтому аварии с разгонными блоками и их нештатная работа случаются даже чаще, чем неполадки и аварии при старте ракет.

Например, прошлый «Метеор-М» №2-1, который стартовал в ноябре 2017 года с Восточного вместе с 18 «попутчиками», не вышел на расчетную орбиту именно из-за ошибки в программном обеспечении «Фрегата», в котором не учли различные азимуты размещения стартовых площадок Байконура и Восточного.

Ситуация вдвойне обидна из-за того, что такая неочевидная ошибка возникала при попадании в крошечный сектор, всего 10 градусов, одновременно двух величин: азимута стартовой площадки «Восточного» и стартовой траектории! В этом случае ракета «Союз» и блок «Фрегат» начинали по-разному считать углы на Восточном, хотя на Байконуре такого не происходило в силу другой ориентации стартового стола.

Уже через две недели неправильную строку в программном коде «Фрегата» нашли. Но и сегодня можно услышать версию о «не том космодроме», хотя речь идет лишь о том, что в программе разгонного блока попалась неочевиднейшая ошибка, способная вызвать сбой в 2,7% случаев (10°/365°). И, кстати, удачно, что такую вынужденную отладку разгонного блока пришлось сделать уже на первых стартах, хотя она могла спокойно «спать» и до более ответственных запусков.

Конечно, в вопросе разгонных блоков российские ракеты еще можно совершенствовать. Например, одним из перспективных направлений является переход на топливную пару кислород-водород, которая гораздо выгоднее в условиях вакуума, нежели традиционно используемая в том же «Фрегате» пара кислород-керосин. Для этих целей в России разрабатывается тяжелый водородный разгонный блок КВТК, который должен устанавливаться на новые ракеты «Ангара», «Енисей» и «Дон».

Однако пока «Союзам» вполне хватает и «Фрегата», проверенного за 75 запусков, включая сегодняшний: эта надежная машина отлично сочетается с подобного размера ракетой.

Россия может и умеет запускать спутники. И об этом стоит писать каждый раз, когда наши ракеты стартуют в небо.