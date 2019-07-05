Банк России выявил новый вид мошенничества через банкоматы

Москва, 5 июля. Банк России сообщил о новом виде мошенничества через банкоматы. На этот раз жертвой злоумышленников можно стать при переводе с карты на карты с помощью терминала

Эксперты ЦБ объяснили, что этот довольно простой метод основан на несовершенстве сценариев обработки переводов. Выглядит он следующим образом: сначала в банкомате выбирается операция перевода между физлицами, указывается номер карты получателя. После этого банкомат отправляет два авторизационных сообщения: одно — банку-получателю, а второе — банку-отправителю.

Фактический перевод происходит, если получены два одобрения: сумма на карте получателя увеличивается и такая же сумма удерживается у отправителя. Но это еще не все. После терминал просит у отправителя разрешение на списание комиссионных, но получает отказ. Тогда оба банка получают сообщения о возврате. В итоге «заморозка» с денег на карте отправителя снимается, но деньги уже выведены со счета получателя.

В связи с выявлением нового вида мошенничества ЦБ РФ настоятельно рекомендует россиянам проверять корректность сценариев работы банкомата, который они используют для денежных переводов.

Сообщение о возврате, например, нужно отправлять только, когда операция успешно завершена.

Кроме того, согласие с условиями обслуживания у клиента можно запрашивать до отправки авторизационных сообщений, уточняет РИА Новости.