В России назвали закон об импичменте капканом для Зеленского

Текущий состав Верховной рады перед выборами пытается связать действующему президенту руки. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политический аналитик Владимир Соловейчик.

Нападки на Зеленского

Спикер Верховной рады Андрей Парубий обратился с официальным письмом к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором потребовал подписать принятый парламентом закон о полномочиях временной следственной комиссии при подготовке импичмента главы государства.

Ранее украинский политик, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко сообщил, что глава государства наложил вето на закон. На официальном сайте украинского парламента было указано, что документ направлен на подпись президента 12 июня.

«Я сегодня (5 июля. — Прим. ФАН) направляю официальное письмо президенту с требованием немедленно подписать закон о временных следственных комиссиях», — заявил Парубий в ходе заседания Верховной рады.

Он отметил, что уже истек 15-дневный срок с момента, когда Владимир Зеленский должен был либо подписать закон, либо применить к нему вето.

«27 июня этот срок истек, а значит, закон, согласно конституции, считается одобренным президентом Украины и должен быть подписан и обнародован. Господин Зеленский, информирую вас, что вы больше не можете ветировать закон, сейчас вы можете его только подписать. Если он будет заветирован, это будет нарушением закона», — добавил Парубий.

Связать руки Зеленскому

Как отметил Владимир Соловейчик, уходящий в политическое небытие нынешний состав Верховной рады решил напоследок связать руки Зеленскому. В данном вопросе президент угодил в капкан.

«Подпиши он закон, тот вступит в силу и вполне может быть в самое ближайшее время использован против самого Зеленского. Не подпиши он закон — будет выглядеть в глазах многих украинцев как человек, который чего-то боится и не хочет выполнять свои предвыборные обещания о прозрачности и подконтрольности власти и борьбе с масштабным воровством, ставшим национальной особенностью украинских политиков и чиновников. Не следует забывать и о личной вражде Парубия и Зеленского», — пояснил аналитик.

Эксперт напомнил, что Парубий является не только ближайшим подручным бывшего президента Петра Порошенко, но и интегральным украинским националистом по своим взглядам, сторонником не просто «украинизации» всех сфер общественной жизни, а этнического подхода ко всем назначениям на Украине. Все те, кто не имеет «чисто украинских» этнических корней, будь то русский или еврей, поляк или грек, татарин или башкир, белорус или венгр, армянин или грузин, для него люди второго сорта, уверен аналитик.

«Личная ненависть Парубия к Зеленскому существенно обостряет данную ситуацию. Скорее всего, Зеленским закон будет в итоге заветирован. Другое дело, что публичный скандал накануне выборов сильно взбодрит интегральных украинских националистов и повысит электоральные шансы разного рода Парубиев, ударив по партии Зеленского «Слуга народа». Для этого все и делается. В условиях фактического недопуска к выборам в Верховную раду кандидатов от антифашистских сил, в частности от Компартии Украины, говорить о том, что выборы 21 июля будут «свободными и демократическими», не приходится», — добавил Владимир Соловейчик.

Эксперт заметил: навязываемый украинским избирателям выбор между Парубием и Порошенко с одной стороны и Зеленским и Коломойским с другой означает, что никаких серьезных принципиальных изменений в политике от нового состава Верховной рады ожидать не стоит. Внутриполитическая борьба на Украине может привести при определенном соотношении сил в новой Верховной раде к досрочному прекращению полномочий действующего президента. Нормативная база для этого уже есть, вне зависимости от того, поддастся ли Зеленский давлению Парубия или заветирует принятый закон.

«Во втором случае новый состав Верховной рады просто примет его повторно. И в таком случае президент Зеленский будет вынужден его подписать. Вторично ветировать закон, принятый в одной и той же редакции разными составами парламента, он не сможет по соображениям политического характера», — заключил Владимир Соловейчик.

20 мая Зеленский принес в Верховной раде присягу украинскому народу. Кроме того, в ходе своей речи он объявил о роспуске парламента и досрочных выборах.