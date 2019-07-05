Путин и Пашинян обсудили взаимодействие в рамках ЕАЭС и ОДКБ

Москва, 5 июля. Президент России Владимир Путин и глава правительства Армении Никол Пашинян обсудили по телефону взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и сотрудничество по вопросам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Соответствующую информацию передает пресс-служба Кремля.

Путин и Пашинян обсудили актуальные вопросы взаимодействия в рамках ЕАЭС с учетом текущего председательства Армении в объединении.

«В частности, обсуждена подготовка к запланированному на 1 октября в Ереване заседанию Высшего Евразийского экономического совета, а также перспективы расширения внешних связей Евразэс», — подчеркивается в сообщении Кремля.

Также стороны обсудили вопросы, касающиеся сотрудничества по линии Организации Договора о коллективной безопасности.

Ранее сообщалось, что Пашинян во время встречи с лидером России на полях Петербургского международного экономического форума 6 июня обсудил вопрос поставок оружия. По словам премьер-министра страны, Москва и Ереван успешно сотрудничают в военно-технической сфере и имеют ряд договоренностей.