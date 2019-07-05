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Онищенко приветствует организаторов и участников конкурса ФАН «Хорошие новости России»

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Онищенко приветствует организаторов и участников конкурса ФАН «Хорошие новости России»

Первый всероссийский конкурс «Хорошие новости России», инициатором которого является Федеральное агентство новостей, выходит на финишную прямую. 9 июля состоится подведение итогов конкурса и награждение победителей. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Геннадий Онищенко, который не сможет лично присутствовать на награждении, поскольку будет находиться в зарубежной командировке, заранее приветствует участников и победителей конкурса в своей авторской колонке для Федерального агентства новостей.

Геннадий Онищенко всегда готов помочь советом политически активной молодежи

Пусть в России будет больше хороших новостей! Колонка Геннадия Онищенко

Приветствую организацию и проведение Первого всероссийского конкурса «Хорошие новости России», инициатором которого является ООО «Федеральное агентство новостей». Прошу передать мои теплые, добрые и искренние поздравления региональным журналистам, ставшим лауреатами Всероссийского конкурса «Хорошие новости России» в номинациях «Герои современности», «Наука и инновации», «Общество и социальные проекты», «Спорт» и «Экономика региона». Знаменательно, что конкурс стартовал 12 июня, в День Российской Федерации.

Нельзя останавливаться на достигнутом. Нашей стране есть, чем гордиться! Приветствую решение о проведении второго этапа конкурса во втором полугодии 2019 года. Поддержка региональных средств массовой информации, которую вы осуществляете словом и делом, на личном примере, способствует формированию позитивной новостной повестки, отражению реальных успехов и достижений россиян.

Благодарю организаторов и участников Всероссийского конкурса «Хорошие новости России» за активную жизнеутверждающую позицию. Вы — на стороне добра, патриотизма и преданности нашей Родине.

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