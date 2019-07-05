Песков назвал реакцию на расследование Голунова прерогативой спецслужб

Москва, 5 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле ознакомились с материалами расследования журналиста Ивана Голунова. Пресс-секретарь президента РФ рассказал, как власти отреагируют на расследование журналиста.

«Безусловно, этот материал был достаточно широко опубликован, и, конечно, мы с ним ознакомились. Также возможность ознакомиться с ним была и у упомянутых специальных служб. Поэтому информация доступна для всех. Что касается дальнейших действий, то, наверное, это уже прерогатива тех самых структур», — приводит слова Пескова корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналиста Ивана Голунова задержали 6 июня в центре Москвы. Его подозревали в причастности к сбыту наркотиков, однако впоследствии уголовное преследование было отменено из-за недоказанности участия Голунова в преступлении.

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев по факту задержания Голунова попросил президента РФ Владимира Путина снять с должностей двух офицеров полиции. Глава государства назвал дело Голунова произволом, Путин призвал тщательно расследовать инцидент и принять соответствующие решения. Ранее сообщалось, что дело по факту задержания Голунова передано в Следственный комитет России для выяснения обстоятельств задержания.

Автор известного Telegram-канала Ortega ранее назвал дело Голунова крайне показательным: прецедент Голунова доказал, что правоохранительная система периодически совершает ошибки, но российское государство готово их признать и исправить. Аналогичной позиции придерживается знаменитый российский ведущий и журналист Владимир Соловьев. Он заметил, что государство фактически защитило Голунова, опираясь строго на нормы действующего законодательства.