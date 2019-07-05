Стабилизация в Идлибе станет ключом к решению проблем Сирии — спецпосланник ООН

Специальный посланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен прибыл сегодня в Москву с официальным визитом. В ближайшие два дня представителя ООН примут глава МИД РФ Сергей Лавров и другие члены высшего руководства РФ — будут обсуждаться вопросы, касающиеся проблем и методов политического урегулирования сирийского кризиса.

Предыдущие встречи и заявления показали, что у Педерсена есть взвешенная позиция по проблемам Сирии, в том числе и в отношении террористического анклава в Идлибе. Можно надеяться на то, что в качестве спецпосланника генсека ООН по Сирии ему удастся добиться больших результатов, чем его предшественнику Стаффану де Мистуре, который за пять лет работы так и не смог добиться значительных результатов.

Looking forward to talks in #Moscow. Priorities: urgently stabilizing Idlib, establishing Constitutional Committee, action on detained and missing, confidence-building measures, and international common purpose.

Read full interview here: https://t.co/ROhGtT3HJx — Geir O. Pedersen (@GeirOPedersen) July 4, 2019

Гейр Педерсен уже успел дать интервью российским информагентствам. Он заявил, что «ожидает от России тесного сотрудничества и поддержки», поскольку считает Москву ключевым игроком не только в политико-дипломатической сфере, но и «на земле» — ведь именно благодаря помощи ВКС РФ и российских военных специалистов Сирийской арабской армии удалось восстановить контроль на большей части территории страны.

Стоит отметить — представитель ООН не стал тратить время на обвинения в адрес Сирии и ее союзников, России и Ирана, сконцентрировав вместо этого внимание на вопросах создания и скорейшего начала работы конституционного комитета.

Напомним, решение о создании конституционного комитета было принято в ходе Конгресса национального диалога Сирии, который прошел в Сочи в январе 2018 года. Это решение стало отражением существенных изменений в ситуации «на земле» — стороны признали, что существует возможность начать политический диалог для создания новой конституции Сирии, которая удовлетворит различные стороны в гражданской войне и проложит путь к президентским выборам. Конституционный комитет создавался как орган, который должен решить вопросы политического обустройства Сирийской Арабской Республики, и подготовить основной закон страны. В его состав вошли представители от правительства Сирии и оппозиции, а также представители разных слоев гражданского общества, например старейшины и лидеры родоплеменных союзов Заевфратья — по 50 человек от каждой группы.

На сегодняшний день состав участников комитета до конца не определен. Для того, чтобы решить проблемы с составом комитета, спецпосланник генсека ООН намерен посетить Дамаск и провести встречу с министром иностранных дел Сирии Валидом Муаллемом. Арабские СМИ указывают, что рабочий визит Педерсена в Дамаск должен ориентировочно состояться 10 июля.

В интервью Педерсен признал, что создание конституционного комитета по Сирии не станет финальным этапом на пути политического урегулирования сирийского кризиса. Тем не менее его формирование станет четким сигналом для арабского общества — политический процесс в Сирии, в том числе и в идлибской зоне деэскалации, реален.

Гейр Педерсен подчеркнул — Россия и Сирия обладают ведущей ролью в ходе разрешения ситуации с зоной деэскалации, последним крупным анклавом, контролируемым боевиками международных террористических группировок и непримиримых фракций «умеренной оппозиции». Посланник ООН отметил необходимость борьбы с терроризмом, в том числе с боевиками коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам», которая включена в списки Совета безопасности ООН наряду с возглавляющей ее группировкой «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ). «Тахрир аш-Шам» в настоящее время фактически доминирует в Идлибе.

При этом Гейр Педерсен подчеркнул — единственным способом восстановления суверенитета, территориальной целостности и независимости Сирии ООН считает политический процесс.

Спецпосланник ООН в интервью абстрагировался от однобокой позиции и необоснованных обвинений в адрес Дамаска и Москвы, которые озвучивает ряд прозападных организаций, позиционирующих себя как правозащитные или гуманитарные общества, а также заявлений западных СМИ о ситуации Идлибе, в которых используется «статистика», предоставляемая печально известными «Белыми касками» и другими организациями, аффилированными с террористами.

За примером ходить далеко не надо: на этой неделе базирующаяся в Лондоне «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) сообщила о 65 дне «самой жестокой военной операции», которую Россия и Дамаск ведут на северо-западе Сирии. Правозащитники SOHR с конца апреля насчитали более 46 тысяч воздушных ударов и наземных атак со стороны правительственных сил и их союзников.

Это удивительно, однако до сих пор ни одна из «независимых международных гуманитарных организаций» не удосужилась собрать статистику ударов со стороны действующих в Идлибе боевиков — не подсчитаны ни обстрелы городов на севере Хамы, ни точечные удары по сирийским войскам, ни количество обстрелов со стороны террористов. Западные «гуманитарные» организации, выполняющие по своей сути пропагандистскую роль, не обратили внимание и на то, что с 12 июня САА ввела режим тишины. Сирийская арабская армия его соблюдает, не отвечая даже на единичные обстрелы со стороны боевиков, если они не приводят к гибели военных и не наносят существенного ущерба — хотя сил и средств у САА для этого предостаточно.

В целом позиция спецпосланника генсека ООН, который заявил, что в Сирии недопустима ситуация «ни мира, ни войны», вызывает надежду на помощь Организации Объединенных Наций в продолжении процесса политического урегулирования в Сирии. Гейр Педерсен подчеркнул, что его первой целью станет обеспечение стабилизации ситуации в Идлибе — и назвал ключом к этому совместную работу России и Турции.

1 Организация запрещена на территории РФ.