Москва, 5 июля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о допустимой самообороне россиян, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналисты обратили внимание представителя Кремля на случаи, в которых подсудимыми становятся люди, убившие человека при самообороне. В качестве примера СМИ назвали дело трех сестер Хачатурян. Аналогичная ситуация произошла в Забайкалье, где 5 июля суд признал виновной передвигающуюся на протезах женщину, которая убила мужа, защищая себя и ребенка.

Журналисты поинтересовались у Пескова, как в Кремле относятся к таким решениям суда, рассматривается ли возможность внесения изменения в законодательство о допустимой самообороне.

«Вы знаете, сейчас все это находится в фазе общественной дискуссии, — ответил пресс-секретарь президента России. — Мне неизвестно, о том, чтобы были какие-то законодательные инициативы на этот счет. И также мне неизвестно о том, что есть какая-то обобщающая позиция на этот счет. Было бы верно анализировать каждый конкретный случай в отдельности перед тем, как определить что-то системное в этой проблеме».

Песков добавил, что тема допустимой самообороны россиян должна пройти общественную дискуссию, которая уже имеет место быть.

Ранее сообщалось, что суд продлил до 28 июля меру пресечения в виде запрета определенных действий сестрам Хачатурян, которые обвиняются в убийстве отца. Совершеннолетним обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы, а младшей — до 10 лет. Младшую из сестер Хачатурян признали невменяемой.