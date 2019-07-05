Как создание переходного правительства приведет к урегулированию ситуации в Судане

Председатель правления компании «Африканская деловая инициатива» Наталья Цейзер уверена, что создание переходного правительства привнесет мир в Судан.

Ранее находящиеся в Хартуме корреспонденты ФАН сообщили, что Генералитет вооруженных сил Судана и оппозиционный Альянс за свободу и перемены (ALC) договорились о создании в государстве высшего административного органа. По данным посредника Африканского союза Мохамеда Эль-Хасана Лебатта, состав временного правительства будет «переходным» в течение заявленного трехлетнего периода, то есть зоны и сроки ответственности гражданской и военной фракций будут чередоваться.

Комментируя сообщение о создании переходного правительства, председатель правления компании «Африканская деловая инициатива» Наталья Цейзер в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявила: народ Судана давно надеялся на то, что какой-то компромисс все-таки будет найден. В итоге так и произошло.

«Компромисс обязателен, потому что ранее в Судане, по сути, произошел военный переворот и все могло закончиться очень плохо. Власть оказалась в руках военных, но при этом гражданское общество всячески приветствовало гражданское правительство. И если в этом случае (при создании переходного правительства. — Прим. ФАН) были достигнуты договоренности и найден компромисс между двумя действующими силами, то я думаю, что для Судана это будет только плюсом. В любом случае мы сможем наблюдать мирное урегулирование ситуации между сторонами», — сказала Цейзер.

Теперь для двух сторон остается самое сложное — наладить взаимодействие с оппонентами для согласования дальнейших шагов по урегулированию обстановки в стране, по правильному и четкому руководству, принятию экономических и политических решений.

«Россия здесь может выступить в качестве наблюдателя, хотя в любом случае будет продолжать сотрудничество с Суданом в том формате сформированного правительства, который, собственно, выберет само государство. А учитывая «традиции» африканских государств применять военную силу для свержения власти и ее достижения, в этой ситуации мы видим очень правильный, сознательный и крайне продуманный путь, который ведет к мирному сосуществованию. Переходное правительство избавит Судан от крови, и этот путь мы можем только приветствовать», — заключила собеседница ФАН.

Напомним, 11 апреля 2019 года в Судане спустя несколько месяцев народных протестов произошел военный переворот. Демонстранты были недовольны высокими ценами на хлеб, муку и топливо. Действующему на тот момент президенту Омару аль-Баширу пришлось даже распустить правительство и объявить в стране режим ЧП, чтобы суметь за год провести необходимые реформы по выходу из экономического кризиса. В итоге это не помогло и аль-Башира посадили в тюрьму.