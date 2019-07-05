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Россия

Путин приедет на выставку «Иннопром» в Екатеринбург

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Путин приедет на выставку «Иннопром» в Екатеринбург

Москва, 5 июля. Президент России Владимир Путин посетит на следующей неделе Екатеринбург и примет участие в работе выставки «Иннопром — 2019». Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам Пескова, лидер РФ также выступит на втором глобальном саммите по производству и индустриализации, который пройдет на полях выставки в Екатеринбурге.

«Действительно, на следующей неделе поездка в Екатеринбург запланирована у президента. Это будет по случаю выставки «Иннопром — 2019». Традиционно Путин посетит эту выставку. Он выступит на глобальном саммите по производству и индустриализации, который будет на полях «Иннопрома», будут и несколько других встреч», — сказал Песков.

Отметим, «Иннопром» представляет собой главное в России мероприятие, посвященное новейшим технологиям и разработкам в сфере промышленности. Организаторами выступают правительство Свердловской области и министерство промышленности и торговли РФ.

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