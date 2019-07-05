Жена зенитчика Цемаха раскрыла подробности похищения мужа украинскими спецслужбами

Донецк, 5 июля. Супруга бывшего командира ПВО Владимира Цемаха из города Снежное в Донецкой Народной Республике подтвердила его похищение украинскими спецслужбами. Женщина рассказала, что ее мужа избили и вывезли с территории Донбасса под воздействием психотропных веществ по поддельным документам.

Украинские СМИ ранее сообщали, что якобы Цемах может быть «ценным свидетелем» по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 летом 2014 года в Донбассе. В Киеве утверждают, что Цемах был начальником ПВО в Снежном во время катастрофы, при этом дочь экс-командира ПВО сообщила, что Цемах был назначен на пост через несколько месяцев после катастрофы.

Жена Цемаха рассказала, что мужа похитили 27 июня. Придя домой, женщина обнаружила разбросанные по квартире вещи, окровавленное полотенце, следы крови на полу, мобильный телефон, ключи и другие вещи. При этом из дома пропали водительские права и военный билет супруга, добавила женщина в комментарии РИА Новости.

По словам супруги похищенного зенитчика, с ней связался адвокат ее мужа. Он сообщил, что Цемаха похитила СБУ по подозрению в участии в террористической организации.

«Он подтвердил, что его похитили, прислал фотографии с травмой серьезной головы, плюс сфотографировал следы инъекций на левом предплечье… со слов мужа, ему вкололи психотропные препараты и в инвалидной коляске по поддельным документам вывезли на Украину», — рассказала супруга Цемаха.

Женщина прокомментировала попытку украинских СМИ навязать версию о причастности Цемаха к трагедии с малайзийским Boeing MH17. Она отметила, что в момент трагедии супруг не был прикомандирован, на должность начальника ПВО города Снежное Цемаха назначили в октябре 2014 года.

Похищение Цемаха прокомментировал экс-глава Донецкой Народной Республики Александр Бородай. В беседе с «Интерфаксом» Бородай назвал «смешным» заявление о ПВО в Снежном.

«Когда я возглавлял республику в 2014 году, говорить о том, что в Снежном была какая-то противовоздушная оборона, просто смешно. У нас не было вооружений, которые позволяли бы ее организовать. Поэтому ни о каком начальнике ПВО района речи быть не может», — заявил экс-глава ДНР.

Бородай отметил, что Киев продолжает практику захвата заложников. Экс-глава ДНР подчеркнул, что Цемаха хотят использовать в целях собственной пропаганды.