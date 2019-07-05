Песков подтвердил, что Путин и папа римский обсудили Сирию

Москва, 5 июля. Президент РФ Владимир Путин и папа римский Франциск обсуждали положение дел в Сирии, подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, на повестку было вынесено и положение сирийских беженцев, и гуманитарная обстановка в САР. Затронули стороны и вопрос о сохранности христианских святынь в Сирии.

«Высоко были оценены действия России по защите этих святынь, и также обсуждались другие аспекты, связанные с сирийским сюжетом», — добавил пресс-секретарь президента РФ.

Он также уточнил, что тема возможного визита Франциска в Россию не обсуждалась.

«Вчера дискуссия носила более концептуальный характер. Достаточно широкий круг тем фигурировал на повестке дня. Тема визита папы в Россию не затрагивалась», — заключил Песков.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что на встрече Путина и папы Франциска произошла неловкая ситуация. Они встретились в библиотеке Апостольского дворца в Ватикане, пожали друг другу руки и пошли в зал. Однако у входа в зал произошла небольшая заминка: российский лидер предложил папе римскому пройти первому, но понтифик с улыбкой решил пропустить вперед президента РФ. В итоге первым в комнату для аудиенций вошел Путин.

Встреча главы РФ и Франциска стала уже третьей по счету, ранее они общались в ноябре 2013 года и в июне 2015 года.