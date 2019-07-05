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Путин наградил посмертно подводников, погибших в Баренцевом море

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Путин посмертно присвоил звания Героев России четверым морякам, погибшим в Баренцевом море

Москва, 5 июля. Президент РФ Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России четверым морякам-подводникам из экипажа глубоководного аппарата, где случился пожар. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Согласно тексту указа президента, за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, звание Героя России посмертно присвоены капитану 1 ранга Андрею Воскресенскому, капитану 1 ранга Денису Опарину, капитану 2 ранга Дмитрию Соловьеву, капитану 1 ранга Константину Сомову,

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга президент посмертно наградил орденом Мужества капитана 1 ранга Владимира Абанкина, капитана 2 ранга Александра Авдонина, подполковника медицинской службы Александра Васильева, капитана 1 ранга Сергея Данильченко, капитана 1 ранга Дениса Долонского, капитана-лейтенанта Михаила Дубкова, капитана 1 ранга Константина Иванова, капитана 3 ранга Виктора Кузьмина, капитана 3 ранга Владимира Сухиничева, капитана 1 ранга Николая Филина.

Как сообщала «Газета.ру», пожар вспыхнул на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ РФ, когда он находился в российских территориальных водах 1 июля. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назвал случившееся большой трагедией. Он уточнил, что подводный аппарат проводил плановые исследования в Баренцевом море.

 Министр подчеркнул, что моряки действовали героически: «Из отсека, охваченного огнем, в первую очередь эвакуировали гражданского представителя промышленности, задраили за ним люк».

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