Путин после визита в Италию проведет совещание Совбеза РФ

Москва, 5 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин в пятницу проведет международный телефонный разговор, а также встретится с постоянными членами Совета безопасности РФ.

«Путин вернулся в Москву после визита в Италию. Сегодня запланирован международный телефонный разговор, мы традиционно сообщим информацию после того, как он завершится, думаю, что в ближайшее время. В течение дня — внутренние встречи, а также оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Основные темы, которые будут затронуты на совещании, мы также вам сообщим», — приводит слова Пескова корреспондент Федерального агентства новостей.

Накануне Путин посетил Италию с однодневным визитом. В ходе визита российский лидер провел встречу с главой Италии Серджо Маттареллой, а также побеседовал с премьер-министром страны Джузеппе Конте. Путин прокомментировал отношения Москвы и Рима итальянской пословицей: «искренность в отношениях — залог настоящей дружбы».

Кроме того, президент РФ посетил Ватикан и встретился с папой римским Франциском. После беседы в Папской библиотеке Апостольского дворца Путин подарил папе римскому икону с изображением апостолов Петра и Павла и диск с фильмом «Грех» Андрея Кончаловского. Понтифик преподнес российскому президенту Послание ко Всемирному дню мира 2019 года, медаль в честь шестого года понтификата и офорт с видом на площадь святого Петра.