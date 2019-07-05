Кремль прокомментировал заявление Рио-де-Жанейро о взятках на ОИ-2016

Москва, 5 июля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Рио-де-Жанейро о взятках при организации Олимпийских игр в 2016 году, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналисты попросили Пескова прокомментировать заявление властей бразильского штата Рио-де-Жанейро. По их словам, с помощью взяток они добились проведения Олимпийских игр 2016 года и якобы среди тех, кого они подкупали, был российский представитель Александр Попов.

«Безусловно, мы обратили внимание на это достаточно серьезное обвинение, — заметил пресс-секретарь президента России. — Мы также акцентировали, что МОК начнет соответствующее расследование. Пока преждевременно о чем-то говорить, кроме того, что подобные обвинения должны на чем-то основываться, они не могут быть голословными».

Представитель Кремля предложил СМИ дождаться результатов расследования.

Заявление о взятках сделал губернатор штата Сержиу Кабрал. По его словам, Рио получил право провести ОИ-2016, подкупив девять голосов. Всего власти штата, по его словам, заплатили сообщникам два миллиона долларов.

В свою очередь четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию, почетный член МОК Александр Попов заявил, что не голосовал на выборах столицы летних ОИ-2016 за Рио-де-Жанейро. Он добавил, что заявление Кабрала стало для него «мягко говоря шоком», пишет РИА Новости.