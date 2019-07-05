Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Кремль прокомментировал заявление Рио-де-Жанейро о взятках на ОИ-2016

321
0 Оставить комментарий

Кремль прокомментировал заявление Рио-де-Жанейро о взятках на ОИ-2016

Москва, 5 июля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Рио-де-Жанейро о взятках при организации Олимпийских игр в 2016 году, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналисты попросили Пескова прокомментировать заявление властей бразильского штата Рио-де-Жанейро. По их словам, с помощью взяток они добились проведения Олимпийских игр 2016 года и якобы среди тех, кого они подкупали, был российский представитель Александр Попов.

«Безусловно, мы обратили внимание на это достаточно серьезное обвинение, — заметил пресс-секретарь президента России. — Мы также акцентировали, что МОК начнет соответствующее расследование. Пока преждевременно о чем-то говорить, кроме того, что подобные обвинения должны на чем-то основываться, они не могут быть голословными».

Представитель Кремля предложил СМИ дождаться результатов расследования.

Кремль прокомментировал заявление Рио-де-Жанейро о взятках на ОИ-2016

Заявление о взятках сделал губернатор штата Сержиу Кабрал. По его словам, Рио получил право провести ОИ-2016, подкупив девять голосов. Всего власти штата, по его словам, заплатили сообщникам два миллиона долларов.

В свою очередь четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию, почетный член МОК Александр Попов заявил, что не голосовал на выборах столицы летних ОИ-2016 за Рио-де-Жанейро. Он добавил, что заявление Кабрала стало для него «мягко говоря шоком», пишет РИА Новости.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров