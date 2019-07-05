Киев, 5 июля. Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко на встрече с избирателями в Каменец-Подольском выругался в адрес блогера Анатолия Шария, а также его сторонников. Об этом в своем Telegram-канале рассказала российская журналистка и телеведущая Ольга Скабеева.

В Сети Скабеева показала видео с «нервным срывом Порошенко», который выступил перед избирателями. В своей речи бывший глава государства упомянул свои «достижения» на президентском посту — укрепление армии Украины и получение томоса об автокефалии церкви.

"Кремлевский ублюдок собрал за 30 серебряников этих хлопцев, которым в армию пора, а они с шариками играются. Отпустите в небо свои шарики или вам помогут это сделать! Вы плохо закончите - вас скоро будут бить по всей Украине!"- Порошенко впал в истерику при виде шариков Шария???? pic.twitter.com/IX2hOVs01T — Донецкая Республика (@dnrpress) July 5, 2019

Также Порошенко вспомнил блогера Анатолия Шария, которого якобы сняли с выборов его сторонники. Порошенко обозвал его «ублюдком» и отругал тех, кто его поддерживает. Затем Порошенко перешел на русский мат, в конце начал скандировать «Позор Шарию», потом несколько раз прокричал «Порошенко».

Регистрация на выборы в Верховную раду Украины видеоблогера Анатолия Шария и главы администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрея Клюева 4 июля была отменена по решению ЦИК страны. До этого, 2 июля, ЦИК Украины зарегистрировал видеоблогера Шария кандидатом на выборах в украинский парламент.

За утверждение Шария в качестве кандидата на выборах в Раду проголосовали большинство членов ЦИК. Решение было принято в рамках соответствующего постановления суда.

Напомним, ранее видеоблогер, который является лидером «Партии Шария», уже пытался зарегистрироваться в качестве кандидата, однако в ЦИК Украины ему отказали. Основанием для этого послужило место проживания Анатолия Шария. Украинская конституция требует, чтобы кандидат в Верховную раду проживал на территории Украины последние пять лет. Однако в ЦИК, ссылаясь на данные из открытых источников заявили, что Шарий все это время находился в другой стране. Блогер обжаловал решение Центризбиркома Украины, и 30 июня Верховный суд не признал факт непроживания Шария на Украине в течение последних пяти лет.

Некоторые члены ЦИК посчитали решение Верховного суда абсурдным, однако не смогли не принять его во внимание. Секретарь Центризбиркома Украины Наталия Бернацкая пояснила, что поддержала регистрацию Шария, чтобы не допустить срыва внеочередных выборов в Раду. Она отметила, что решение по кандидатуре видеоблогера являлось ключевым, поскольку из-за судебных разбирательств Центризбирком не имел возможности напечатать бюллетени.

Напомним, о создании «Партии Шария» и намерении пойти на выборы в Верховную раду видеоблогер заявил 6 июня. Шарий рассказал, что решил стать депутатом, чтобы «догнать тех, кто ушел от наказания», а заодно «контролировать власть».

Внеочередные выборы в украинский парламент назначены на 21 июля 2019 года.