Несовершеннолетних в России накажут за курение

В России хотят проработать возможность наказания за курение несовершеннолетних. В частности, установить ответственность за потребление табака подростками в рамках части 4 статьи 20 ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия…». Соответствующее предложение содержится в протоколе заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений за подписью главы МВД Владимира Колокольцева. Документ находится в распоряжении Федерального агентства новостей. Внесением соответствующих поправок в КоАП займутся сразу два ведомства — Роспотребнадзор и Минсельхоз.

Согласно ст. 2.3. КоАП РФ, к ответственности могут привлечь лицо, достигшее на момент совершения административного преступления 16 лет. В некоторых случаях наказание могут нести и подростки, начиная с 14 лет, например, за мелкое хулиганство, жестокое обращение с животными, мелкое хищение. Точная сумма штрафа пока неизвестна, но, например, за курение в общественном месте сейчас наказывают в размере 500–1500 рублей. Эксперты считают, что в данном случае может быть проведена аналогия.

Руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев считает, что необходимо также «обезличить» сигаретные пачки для сокращения интереса к такой упаковке. Это актуально для той группы курильщиков, которая покупает не табак, а бренд.

«На самой пачке необходимо указать состав сигарет, — считает он. — 30% курящих людей самостоятельно откажутся от курения, как только прочтут эту информацию. Для компаний, которые производят сигаретную продукцию, необходимо ввести 70%-ный налог на здоровье».

По словам исполнительного директора движения за права курильщиков Андрея Лоскутова, сейчас первое «знакомство» с сигаретой у подростков происходит гораздо раньше, чем еще несколько лет назад, примерно в 11,5 лет.

«Штраф родителей и конфликт в семье не приведет к осознанию и пониманию. Лишение либо уменьшение карманных денег повлечет лишь увеличение потребления нелегальной, некачественной продукции. Представим среднестатистического подростка, имеющего ограниченную сумму на расходы и решившего, что он взрослый для сигареты в руке. Несложно догадаться, что он выберет, стоя перед прилавком с сигаретами за 45 руб и за 130 руб. Второй вопрос — почему ему это продадут», — говорит эксперт.

По его мнению, со стороны государства необходима комплексная, здоровая, осознанная работа с проблемой курения среди подростков, а не просто идея отлова.

«Всех сил полиции, пожарных и МЧС не хватит для отслеживания подобных инцидентов. К тому же подростки изобретательны», — уверен он.

Ранее Минздрав РФ разработал проект, который предусматривает изменение порядка проведения профосмотров школьников и студентов. Согласно документу, вводится обязательное исследование на употребление наркотиков.