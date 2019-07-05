Тетя жестоко избитой девочки задержана в Ингушетии

Нальчик, 5 июля. В следственном управлении СК РФ по Ингушетии сообщили о задержании тети жестоко избитой девочки.

В Ингушетии продолжается расследование дела об избиении семилетней девочки. Как сообщила детский омбудсмен республики Зарема Чахкиева, опекунами пострадавшего ребенка являются тетя и ее супруг-полицейский, пишет РИА Новости. Тетя девочки задержана.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, ведутся оперативные мероприятия. У избитой девочки есть двое родных детей, их передали в реабилитационный центр, пишет «Газета.ru».

Напомним, накануне в детскую больницу в Назрани была доставлена семилетняя девочка с множеством травм. Врачи прооперировали ребенка, им удалось спасти сильно поврежденную руку пострадавшей. По оценкам медиков, в настоящее время юная пациентка находится в стабильно тяжелом состоянии. Врачи решают вопрос о транспортировке девочки в Москву.

Как пишет Infox.ru, тетя объяснила травмы опекаемого ребенка случайным падением в яму. Родственница также сообщила, что племянница однажды якобы забралась в кастрюлю с горячим супом.