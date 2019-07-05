Ученые объяснили, почему многие люди плохо спят по ночам

Москва, 5 июля. Американские специалисты из Университета Брауна объяснили, почему многие люди имеют проблемы со сном и часто просыпаются по ночам.

Как отмечает Planet Today, прерывистый сон доставляет очень много проблем людям, а не выспавшийся человек становится раздражительным. Кроме того, у него снижается концентрация внимания и трудоспособность, появляются проблемы с памятью и иммунитетом, а также развивается депрессивное состояние.

Одной из главных причин бессонницы может стать смена обстановки. Американские ученые выяснили, что в такой ситуации одно из полушарий мозга находится в состоянии бодрствования. Еще одной причиной отсутствия полноценного и беспрерывного сна — климакс у женщин: постоянные «приливы» заставляют их просыпаться то от жары, то от холода. В таких случаях лучше обратиться к квалифицированным врачам.

Люди, страдающие от сахарного диабета, испытывают повышенное чувство жажды, поэтому перед сном пьют много выводы, и, как следствие, чаще обычного ходят в туалет по ночам. Апноэ во сне — прекращение легочной вентиляции во время сна более чем на 10 секунд. Оно возникает у человека из-за недостатка мозгового кровообращения. С данной проблемой, опасной для здоровья, важно обратиться к специалистам, которые помогут подобрать правильную методику лечения и назначат необходимые лекарства.

Еще одним опасным для жизни состоянием является расслоение аорты, при котором люди страдают от чувства жара, тахикардии и нарушения сна. Оно появляется у тех, кто склонен к повышению давления. Также человек не может нормально выспаться из-за синдрома беспокойных ног, который развивается из-за нехватки железа, магния, фолиевой кислоты в организме.

Ученые советуют приучить себя ложиться и вставать всегда в определенные часы, отказаться от кофе и алкоголя на ночь, проветривать помещение перед сном и не перегружать свой организм.

Напомним, ранее ученые объяснили, почему нельзя спать с кошкой. Доктор Сергей Агапкин предупредил об угрозе для здоровья владельца питомца.