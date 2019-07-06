Спортсмены-«курильщики» на страже «демократической наркоты» наместника Молдавии. Колонка Александра Малькевича

Постоянный автор и эксперт Федерального агентства новостей, президент Фонда защиты национальных ценностей журналист Александр Малькевич отныне является персоной нон грата не только в США, но и в… Молдавии, откуда он был депортирован в мае этого года. В связи с чем начал работу над документальным циклом «Смугляне-молдаване».

Причем помогают в работе ему сами местные жители, присылающие материалы непосредственно автору в личные сообщения в мессенджере Telegram. То есть, по сути, на наших глазах разворачивается беспрецедентный проект в новейшей медиаистории: создание расследования руками самих читателей с помощью современных каналов коммуникации.

Кстати, поскольку эта глава стала уже 17-й по счету, автор принял решение переименовать свой цикл в «17 мгновений молдавской весны», так как в режиме реального времени параллельно с публикациями нашего «сериала» власть этой весной в Молдавии поменялась.

Правда, от некоторых штампов избавиться (пока?) не удается. Так, например, премьер-министр страны Майя Санду, говоря о запрете на трансляцию российских новостных программ, заявила: «Борьба с пропагандой будет продолжаться». Она, правда, допустила, что норму следует рассмотреть на предмет ее эффективности, но напомнила, что «бороться с пропагандой рекомендовал Евросоюз». Так что, «пока еще можно», буду быстро писать.

По сообщениям российских и молдавских СМИ, беглый олигарх Владимир Плахотнюк причастен к транснациональному преступному сообществу, переправлявшему гашиш из Северной Африки в СНГ. Во всяком случае, об этом прямо заявило МВД России. Работу наркосиндиката по указанию Плахотнюка контролировал бывший депутат парламента Константин Цуцу, наркодилер Плахотнюка и «крыша» для «окультурившихся» черных риелторов Молдавии. Кратко о нем я уже рассказывал.

Теперь вот и официальная информация подоспела — от официального представителя МВД РФ Ирины Волк.

«Следователями следственного департамента МВД России заочно предъявлено обвинение бывшему председателю Демократической партии Владимиру Плахотнюку и его доверенному лицу — профессиональному спортсмену Константину Цуцу — в совершении преступления, предусмотренного частями 1 и 2 статьи 210 УК РФ соответственно, а также по 28 эпизодам контрабанды и незаконного сбыта наркотических средств в особо крупном размере» (цитата по Sputnik Молдова).

По имеющейся информации, не позднее 2012 года Владимир Плахотнюк стал одним из руководителей преступного транснационального наркосиндиката и покровительствовал его участникам. Взаимодействие с организатором преступного сообщества Олегом Прутяну, а также непосредственный контроль за данной сферой криминальной деятельности по указанию Владимира Плахотнюка осуществлял молдавский профессиональный спортсмен Константин Цуцу, бывший депутат парламента от Демократической партии Молдавии, доверенное лицо последнего. Кстати, именно этот спортсмен-депутат был смотрящим за многочисленной группой бойцов, проводивших «протест» в пользу Демократической партии в июне 2019 года в Кишиневе.

В 2014 году Константин Цуцу был назван лучшим бойцом K-1 в Молдавии, он является двукратным чемпионом мира по версии КОК (King of Kings), победив в турнире КОК World Grand Prix в 2011 и 2014 годах, а также победителем Grand Prix FEA 2009. Он чемпион FEA 2011, чемпион K-1 World Grand Prix в категории до 85 кг в 2013 году. Ему всегда помогал Плахотнюк, и спортсмен посвящал свои победы Демократической партии Молдавии.

В 2012 году Константин Цуцу участвовал в драке в Оргееве, в ходе которой был убит молдавский криминальный авторитет Алексей Веретко, известный как «Красавчик». Суд Оргеева оправдал по этому делу тогдашнего депутата ДПМ 13 мая 2016 года. Из 12 человек, которые участвовали в перестрелке, тюремный срок получил только Ион Коркодел — да и то потому, что он сам признался в совершении рокового ружейного выстрела во время драки в Оргеевском лесу.

Кстати, даже Европейский суд по правам человека, рассмотрев иск жены убитого Веретко после вердикта молдавских магистратов, почему-то… сдулся и резюмировал, что «отказ от обвинений в адрес Цуцу представляется обоснованным» и «подозреваемые хотели просто избить Веретко, а не покончить с ним». Внимательно читаете? Если «просто избить», то наказывать за это нельзя. Это даже «Европа» молдаванам подтвердила.

Ни один мускул не дрогнул на накачанном лице Константина Цуцу, когда мать погибшего обратилась к обвиняемому со словами: «За что, Костикэ, убил моего ребенка? За что оставил ребенка без отца? Ты мог поломать ему руку или ногу, но не загонять его в землю? Господь все видит!»

«Костикэ» ничего ей не ответил и уехал на шикарном внедорожнике в сопровождении охраны. К слову сказать, вел он себя на заседаниях суда, как следует из ряда видеозаписей, весьма самоуверенно, даже нагло, причем не стеснялся оскорблять задававших ему вопросы журналистов, обещая «вечером поговорить по-другому».

Уверенности тогдашнему депутату парламента добавляли бойцы его «личной гвардии», участники боев К-1, находившиеся в зале заседаний суда. Эта когорта, получившая в народе хлесткое прозвание «цуцики», не раз отличилась в деле защиты интересов Плахотнюка — во время канувших в Лету протестов у жилища «коадъютора» в центре Кишинева, а также совсем недавно, в дни вялых попыток организованных протестов против коалиции ПСРМ-ACUM.

Помимо наркотиков, согласно публикациям в СМИ, отвечал Цуцу и за нелегальный вывоз сигарет из Молдавии. Да что там: вместе с состоящей из спортсменов наркогруппировкой «Патрон» он поставлял товар в РФ и пытался крышевать румын на их собственной земле! Как пишут мои источники, в 2013 году он якобы мешал неким лицам из Молдавии налаживать подпольное производство табачных изделий в румынских Клинченах. Прокуроры соседней страны именуют Цуцу не иначе как «известным преступником». Но в его «портфолио» не только наркотики, сигареты и «охрана». «Спортсмен Плахотнюка» был еще и «крышей» для черных риелторов. Под ставленниками Плахотнюка до недавнего времени ходило немало человеческих отбросов. По некоторым данным, Цуцу напрямую курировал некоторых из них. Одним из этих субъектов с низкой социальной ответственностью является судебный исполнитель из Кишинева Николай Паша, специализирующийся на незаконном отъеме недвижимости, продаже по заниженным ценам на аукционе подставным лицам и перепродаже по рыночной стоимости.

У меня подготовлен отдельный (огромный!) материал об этом — на основе открытых источников и результатов журналистского расследования Николая Костыркина (Молдавия); об этом читайте в следующей главе. Кстати, хочу отдельно поблагодарить Николая, с которым мы познакомились (как и с десятками других нормальных и порядочных жителей Молдавии) благодаря этому моему проекту.

Николаю 34 года, он родился в Кишиневе, закончил факультет журналистики Молдавского государственного университета, 15 лет в профессии. Является последовательным сторонником развития отношений между своей фактической и исторической родинами, Молдавией и Россией. Разочаровавшись в специфике местных СМИ, около года ведет паблик «Случайный корреспондент» в Facebook, где рассказывает о громких преступлениях, заложниками которых становятся простые люди, которым не у кого просить защиты.

Вот так и получилось, что трибуну для них предоставило ФАН. Интересно, теперь Федеральное агентство новостей получит в Республике Молдова статус «иностранного агента»?

Ну а закончить эту главу я хочу снова информацией МВД России.

«В ходе расследования установлено, что бывший председатель Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк, имея возможность влияния на политическую ситуацию и органы государственной власти, применяя криминальные методы воздействия на лиц, оказывающих ему противодействие, в целях личного обогащения вступил в преступный сговор с лидерами организованной преступности Республики Молдова, в том числе занимающими высшее положение в преступной иерархии».

В результате следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, проведенных в период с августа 2012 года по июнь 2019 года, сотрудниками следственного департамента МВД России, главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с зарубежными коллегами из Республик Молдова, Беларусь и Королевства Испания в рамках спецоперации «Пиренейский излом» были установлены и привлечены к уголовной ответственности более 60 участников международного наркосиндиката. Из незаконного оборота изъято свыше одной тонны наркотического средства гашиш.

Вдумайтесь! Тонна «демократического наркотика» — и это лишь малая часть бизнеса человека, который много лет воспринимал Молдавию даже не как свою вотчину, а как колонию, из которой можно и нужно было выкачать все. Ну а то, что оставалось, забирали его подручные. О которых я еще расскажу отдельно.

Первая часть цикла: https://riafan.ru/1180765-moldavskie-pitushki-protiv-rossiiskikh-zhurnalistov-kolonka-aleksandra-malkevicha

Вторая часть цикла: https://riafan.ru/1180896-kak-zakonodatelnye-shory-meshayut-moldavskoi-paskude-vzyat-vlast-kolonka-aleksandra-malkevicha

Третья часть цикла: https://riafan.ru/1181335-moldavskie-kibersoldaty-na-strazhe-rodnogo-obezyannika-kolonka-aleksandra-malkevicha

Четвертая часть цикла: https://riafan.ru/1181420-strashennyi-kuklovod-ili-v-chikh-rukakh-nakhoditsya-moldaviya-kolonka-aleksandra-malkevicha

Пятая часть цикла: https://riafan.ru/1183766-grantoedy-na-strazhe-velikoi-moldavskoi-tainy-kolonka-aleksandra-malkevicha

Шестая часть цикла: https://riafan.ru/1184210-v-evropu-s-chuzhim-pasportom-ili-velikorumynskie-ponty-moldavskikh-patriotov-kolonka-aleksandra-malkevicha

Седьмая часть цикла: https://riafan.ru/1184751-velikie-moldavskie-okkupanty-to-li-my-ikh-to-li-oni-ukrainu-kolonka-aleksandra-malkevicha

Восьмая часть цикла: https://riafan.ru/1185305-karer-i-karera-plemyannika-plakhotnyuka-kto-otpravit-oligarkha-po-etapu-kolonka-aleksandra-malkevicha

Девятая часть цикла: https://riafan.ru/1185772-v-moldavii-perevorot-a-my-preduprezhdali-kolonka-aleksandra-malkevicha

Десятая часть цикла: https://riafan.ru/1185743-v-moldavii-perevorot-syadut-vse-ili-s-odnoi-storony-ili-s-drugoi-kolonka-aleksandra-malkevicha

Одиннадцатая часть цикла: https://riafan.ru/1186383-s-kem-spal-igor-dodon-ili-zheleznye-ponty-staroi-vlasti-v-moldavii-kolonka-aleksandra-malkevicha

Двенадцатая часть цикла: https://riafan.ru/1189313-za-lupu-ne-spryacheshsya-usatyi-moldavskii-chekist-nakazhet-plokhisha-kolonka-aleksandra-malkevicha

Тринадцатая часть цикла: https://riafan.ru/1189609-moldavskie-demokraty-pytalis-stat-bolshimi-kak-tramp-no-ne-sdyuzhili-kolonka-aleksandra-malkevicha

Четырнадцатая часть цикла: https://riafan.ru/1190561-demokrat-narkobaron-i-ego-sudi-kto-pomogal-plakhotnyuku-nasilovat-konstituciyu-moldavii-kolonka-aleksandra-malkevicha

Пятнадцатая часть цикла: https://riafan.ru/1191013-za-zdravie-oligarkhov-pil-moldavskii-volokita-kak-v-kishineve-oskvernyali-pushkina-kolonka-aleksandra-malkevicha

Шестнадцатая часть цикла: https://riafan.ru/1192768-amerikanskie-igry-na-moldavskom-stadione-priz-golova-oligarkha-kolonka-aleksandra-malkevicha