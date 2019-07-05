В ФСБ сообщили о задержании подозреваемого в госизмене россиянина

Москва, 5 июля. Федеральная служба безопасности сообщила о задержании жителя России, которого подозревают в государственной измене.

Как уточнили в службе, речь идет о неком Александре Воробьеве. Никакой информации о нем на данный момент нет.

В ФСБ не сообщили, каким именно образом мог совершить госизмену Воровьев, кем он работал и где был задержан. Как сообщает источник Федерального агентства новостей, речь, скорее всего, идет о помощнике полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Александре Воробьеве.

Как пишет «Царьград», спецоперация была проведена накануне, 4 июля. С подозревaемым в настоящее время проводятся следственные действия, пишет Национальная служба новостей.

Напомним, что статья Уголовного кодекса России «Государственная измена» предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.

Как пишет «Газета.ru», 2 июля появилась информация о том, что подозреваемого в госизмене Сергея Петушкова арестовали в Москве. Дело помечено грифом «секретно», поэтому материалы не разглашаются. Лефортовский суд арестовал мужчину в тот же день. Арестованный будет находиться под арестом до 24 августа текущего года.