Сирия, 5 июля. Боевики объявили о создании новой группировки под названием «Шабаб Аш-Шам» на западе Алеппо. САА нанесла урон «Ан-Нусре»*** в северной части Хамы. Взрыв прогремел в районе поля Аль-Омар в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атаковали позиции исламистов на северо-востоке Латакии.

«Тахрир Аш-Шам»: понесла потери под огнем САА в северной части Хамы.

«Исламское государство»1: подозревается в установке бомбы у поля Аль-Омар в Дейр-эз-Зоре; обвиняется в организации взрыва в городе Ракка.

«Шабаб Аш-Шам»: предприняла вылазку на позиции САА в районе Аль-Мукамбо в Алеппо.

Курды: задержали 14 гражданских лиц к востоку от Дейр-эз-Зора.

Провинция Латакия

Сирийская авиация возобновила работу в северных районах провинции, оккупированных джихадистами вооруженной оппозиции. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (jisrtv), вертолеты ВВС Сирии атаковали военные объекты боевиков в районе населенного пункта Кабана, расположенного на границе с соседней Хамой. На данный момент никакой информации о нанесенном исламистам уроне не поступало. Напомним, в этом районе базируются радикалы исламистских бандгрупп «Тахрир Аш-Шам» и «Исламская партия Туркестана» (запрещена в РФ), которые регулярно провоцируют столкновения с правительственными войсками на линии разграничения сил сторон.

Провинция Алеппо

Информационный портал Baladi-News сообщает о том, что исламисты вооруженной оппозиции объявили о создании новой группировки под названием «Шабаб Аш-Шам», члены которой уже активизировали атаки в районах, подконтрольных Сирийской арабской армии (САА). Первая вылазка джихадистов произошла у контрольно-пропускного пункта правительственных сил в квартале Аль-Мукамбо. Радикалы заминировали один из мотоциклов, что, согласно неподтвержденным сведениям оппозиционных источников, привело к потерям в рядах сил САР. По данным новостного агентства El-Dorar, в ближайшее время боевики также готовятся интенсифицировать нападения в соседних провинциях Хама и Латакия.

Провинция Дейр-эз-Зор

Новый взрыв произошел на контролируемых курдами территориях Восточного Дейр-эз-Зора. Согласно сведениям Twitter-канала (DeirEzzor24), детонировало СВУ, заложенное недалеко от нефтяного поля Аль-Омар к востоку от Меядина. О последствиях инцидента пока ничего неизвестно. Предполагается, что взрывное устройство могло быть установлено террористами «спящих ячеек» запрещенного в РФ «Исламского государства», осуществляющими подпольную деятельность преимущественно в оккупированных «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) районах провинции.

Между тем, по данным агентства новостей Al Manar News, курды продолжают проводить рейды, целью которых является выявление подпольных групп ИГИЛ1. Очередная серия арестов состоялась недалеко от месторождения Аль-Эзба. Поддержку SDF оказывали ВВС возглавляемой Соединенными Штатами международной коалиции, осуществлявшие вылеты в данном районе. Были задержаны не менее 14 гражданских лиц, обвиненных в сотрудничестве с джихадистами «Исламского государства».

Провинция Ракка

Тем временем военный источник в сети Twitter (NotWoofers) сообщает о взрыве в административном центре региона. Сперва поступали сообщения о том, что сработало СВУ, установленное в автомобиле. Позднее стало известно, что неизвестные использовали шумовую гранату, чтобы создать атмосферу страха и террора в Ракке. Отмечается, что взрыв прогремел у одного из полицейских участков «Демократических сил Сирии» (SDF). Виновниками случившегося считаются боевики подпольных ячеек «Исламского государства», нередко предпринимающие вылазки в зонах контроля курдов.

Провинция Хама

На севере провинции продолжаются вооруженные стычки между правительственными подразделениями и джихадистами незаконных бандформирований. Агентство новостей SANA News сообщает о том, что части Сирийской арабской армии (САА) нанесли удары по огневым позициям и путям снабжения боевиков в ответ на непрекращающиеся провокационные обстрелы с их стороны. По предварительной информации, были нейтрализованы или получили ранения более десяти радикалов из группировок «Джебхат Ан-Нусра»1 (запрещена в РФ) и «Катаиб Аль-Изза», отряды которых дислоцировались в районе городов Аз-Залакият и Аль-Латамина. Кроме того, сообщается о потерях джихадистов в военной технике. Под огнем артиллерии САА также оказались расположения радикалов вблизи населенного пункта Джуббейн, в результате чего была уничтожена бронемашина боевиков, а также находившиеся в ней исламисты.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)